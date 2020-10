Renault pewne swojej siły

Włączone do kalendarza Formuły 1 w szczególnych okolicznościach pandemii koronawirusa, Grand Prix Eifelu okazało się szczęśliwe dla Renault. Choć metę osiągnął tylko jeden samochód, Daniel Ricciardo wjechał swoim R.S.20 na upragnione podium.

W klasyfikacji konstruktorów francuski producent widnieje na piątej pozycji. Od trzeciej dzieli go jednak jedynie sześć punktów. Przedstawiciele zespołu są przekonani, że w obecnej formie mogą z powodzeniem walczyć z bezpośrednimi rywalami.

- Ciężko powiedzieć, kto będzie z przodu, prawda? Szczerze powiedziawszy, myślę, że jesteśmy we właściwym miejscu - przyznał Alan Permane, dyrektor sportowy Renault F1 Team. - Sądzę, że obaj nasi chłopcy mają tempo zarówno w kwalifikacjach, jak i wyścigu, choć niełatwo będzie je utrzymać.

Szczególne powody do zadowolenia pojawiły się w Enstone po występie na Nürburgringu, charakterystyką zbliżonym do obiektów, na których R.S.20 nie były do tej pory najmocniejsze.

- Dwa tory, które miały podobny poziom docisku to Barcelona i Węgry [Hungaroring]. Na żadnym z nich nie wypadliśmy dobrze, więc przed przyjazdem tu byliśmy nieco zaniepokojeni. Jesteśmy jednak zadowoleni z poprawek, które wprowadziliśmy w samochodzie od tamtego czasu. Zadziałały i dodały nam trochę docisku.

Wzrost formy sprawia, że Renault nie obawia się szczególnie żadnego z pozostałych w harmonogramie obiektów. Formuła 1 zawita kolejno na Autódromo Internacional do Algarve, Imolę, do Stambułu, Bahrajnu (dwie rundy) i Abu Zabi.

- Prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, żebyśmy się teraz czegoś obawiali. Jeśli popatrzymy od Spa, w każdym wyścigu spisywaliśmy się dobrze i solidnie punktowaliśmy. Przed Nürburgringiem ktoś mi powiedział, że pod względem punktów byliśmy w tym okresie jedynie za Mercedesem. Zdecydowanie nabraliśmy rozpędu - podsumował Alan Permane.