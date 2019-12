Renault stawia na Ocona

Francuski zespół robi miejsce dla kierowcy rezerwowego Mercedesa, kończąc współpracę z 32-letnim Nico Hulkenbergiem. Ocon będzie partnerem Daniela Ricciardo.

- Kierowcy potrafią wywierać ogromną presję na zespół, co być może przegapiliśmy - powiedział szef Renault F1, Cyril Abiteboul.

- Zawodnicy po trzydziestce stają się dość ułożeni. Natomiast Esteban [red. 23 lata] będzie bardziej nieokrzesany. Tego właśnie od niego oczekuję - kontynuował.

Abiteboul ma nadzieję, że Ocon będzie wymagający wobec zespołu.

- To nie Enstone, a kierowcy muszą określić, jakiego potrzebują samochodu do zapewnienia oczekiwanych wyników – podkreślił. - Myślę, że Esteban jest nieco bardziej na fali. Nico i Daniel to dżentelmeni, co oczywiście nie oznacza, że Esteban nim nie jest. Uważam, jednak, że ich podejście wobec fabryki jest nieco konformistyczne.

- Potrzebujemy kogoś, kto nas przyciśnie, będzie agresywny na torze i poza nim - podsumował.