Renault walczy o trzecie miejsce

Daniel Ricciardo zapewnił Renault najlepszy wynik w kwalifikacjach od czasu powrotu zespołu do Formuły 1, w czasówce do GP Belgii był czwarty. Na takiej samej pozycji ukończył wyścig, a Ocon finiszował na piątym miejscu.

Obecnie Renault zajmuje szóste miejsce w mistrzostwach, ale traci tylko dziewięć punktów do trzeciego McLarena.

- Tak, możemy - mówił Ocon pytany, czy ekipa z Enstone ma szanse powalczyć o podium na koniec sezonu. - Do rozegrania zostało jeszcze dziesięć wyścigów, więc jesteśmy prawie na początku sezonu. Oczywiście przed nami jest długa droga, ale miło widzieć, że nawiązujemy walkę.

- Musimy być regularni w punktowaniu i nie możemy zaliczyć powtórki z Barcelony. Natomiast kiedy pojawiają się takie szanse, należy zdobywać punkty, co też uczyniliśmy - dodał.

Ricciardo spodziewa się dobrego tempa Renault w nadchodzącym GP Włoch: - Sądzę, że na torach o niskiej sile docisku stać nas na to. Jadąc do Monzy liczymy, że znów będziemy konkurencyjni.

Ocon nie ukrywa, że wynik z Belgii był sporym zastrzykiem dla jego motywacji, po niezbyt udanym początku sezonu.

- To bardzo zachęcające. Fajnie było znaleźć się między samochodami Red Bulla, ale musimy robić to regularniej. Jesteśmy szybcy przy wykorzystaniu pakietu o niskiej sile docisku, co widzieliśmy na Silverstone i w Belgii. Szkoda, że nie ma podwójnej rundy w Spa, ale teraz przed nami Monza, gdzie znowu powinniśmy mieć dobre tempo - zakończył.