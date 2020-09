Renault ze wsparciem szefa

De Meo, wcześniej prezes Seata, odszedł z Volkswagen Group i wraz z początkiem lipca objął funkcję dyrektora generalnego Renault. Nowy szef marki obecny był podczas Grand Prix Hiszpanii, a Cyril Abiteboul kierujący zespołem F1, przyznał, że de Meo jest wielkim fanem sportów motorowych i wyraził poparcie dla kontynuacji programu w najważniejszej wyścigowej serii świata.

- Z całą pewnością świetną wiadomością jest to, iż Luca de Meo jest dyrektorem generalnym pełnym pasji i entuzjastycznie nastawionym do samochodów, produktu, aut sportowych i wyścigów - powiedział Abiteboul. - To swego rodzaju przełom dla nas wszystkich w Renault, w tym również i dla mnie.

Abiteboul zdaje sobie jednak sprawę, że nowy szef oczekuje zwycięstw i cele te trzeba będzie spełnić w ciągu kilku najbliższych sezonów.

- Jest wspaniałą osobą, z którą nawiązałem nić porozumienia. Zna zarówno cele zespołu, jak i jego sytuację. Pozostanie zaangażowany w perspektywie długoterminowej. W pełni docenia to, co zostało zrobione i mierzy siły na zamiary - zdaje sobie sprawę jakimi zasobami dysponujemy. Sądzę, że dobrze rozumie sport i posiada na jego temat wiedzę, co dla nas wszystkich jest pozytywem.

- Ma jasne oczekiwania nie tylko wobec wyników zespołu wyścigowego, ale również tego, jaką będzie on odgrywał rolę w długoterminowej strategii Renault. To jest według mnie najważniejsze - podsumował Cyril Abiteboul.

Wczoraj ogłoszono, iż wszystkie dziesięć zespołów - więc również Renault - potwierdziło swoje zaangażowanie w Formule 1 do końca sezonu 2025.