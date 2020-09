Renault znalazło dobre ustawienia

Francuski producent w pozytywnym nastroju wybiera się na Grand Prix Włoch po zachęcającym występie w Grand Prix Belgii w miniony weekend. Ricciardo i jego kolega zespołowy Eesteban Ocon zajęli czwarte i piąte miejsce w niedzielnym wyścigu w Spa. To najlepszy wynik zespołu w tym roku, który pozwala im myśleć o wysokich lokatach podczas kolejnej rundy w Monzy.

Samochód Renault miał zdecydowanie lepszy balans przy ustawieniach o niskiej sile docisku, ale Australijczyk przekonuje, że ważna jest też konfiguracja, którą pierwszy raz sprawdzili na torze w Silverstone podczas drugiego weekendu wyścigowego w Wielkiej Brytanii.

- To było zdecydowanie coś, co odkryliśmy w Silverstone, to czuły punkt - mówił Daniel Ricciardo. - Wyciągnęliśmy pewne rozwiązanie z ustawień. Odnalazłem to w szczególności jeśli chodzi o wyczucie samochodu, w stylu „tak, to jest to, czego potrzebujemy, aby bolid działał”.

Jednak dopiero na drugim wolnym treningu na torze Spa-Francorchamps Ricciardo zdał sobie sprawę, że było to wielkie odkrycie dla samochodu. Pomimo faktu, że Spa, podobnie jak Monza, jest torem o małej sile docisku, nie wykluczają stosowania tej konfiguracji w obiektach z dużym dociskiem.

- Bawiliśmy się trochę tymi ustawieniami podczas drugiego treningu. Wydawało mi się, że to w drugiej sesji znaleźliśmy najlepszy punkt. To coś fundamentalnego, co zapewnia nam lepszą przyczepność. Uważam, że możemy sprawić, iż wspomniana konfiguracja będzie spełniała swoje zadanie również przy dużej sile docisku. Nie jest to rozwiązanie jedynie dla torów o niskim docisku. Powinno działać na wszystkich poziomach.

- To z pewnością ożywia samochód. Jestem przekonany, że właśnie w taki sposób RS20 lubi funkcjonować. Nie jestem pewien, czy mieliśmy takie rozwiązanie w zeszłym roku. W każdym razie było to zachęcające. Ustawienia bolidu, które działają lepiej, zapewniają mu znacznie lepszą przyczepność.

Odnosząc się jeszcze do wyniku z GP Belgii, dodał: - Mieliśmy dobre tempo, a czwarte miejsce to solidny rezultat. Minęło też trochę czasu, odkąd zapisałem na swoje konto najszybsze okrążenie w wyścigu. Pojechałem je lepiej, niż to kwalifikacyjne.

Czy Renault powalczy o podium w GP Włoch na Monzy, gdzie w zeszłym roku Ricciardo zdobył dla nich czwarte miejsce, a Nico Hulkenberg piąte?

- Zobaczymy co się stanie, ale możemy przyjechać tam z dużą pewnością siebie - zakończył.