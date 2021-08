Pod zarzutem złamania procedury przedwyścigowej wezwani, poza Vettelem, zostali: Carlos Sainz, Valtteri Bottas oraz Lance Stroll. Żaden z nich przed hymnem nie zdjął koszulki nałożonej na kombinezon.

Sainz, Bottas i Stroll nie zdjęli „standardowej” koszulki z hasłem „We Race As One”, która noszona jest na znak solidarności z wszystkimi mniejszościami. Natomiast Vettel ubrał T-shirt w kolorach tęczy i napisem „Same Love”. Niemiec w trakcie weekendu na Hungaroringu był widziany również w tenisówkach z tęczą. Wszystko to, by pokazać swój sprzeciw wobec węgierskiego prawa, skierowanego w stronę osób homoseksualnych.

Cała czwórka otrzymała reprymendę za złamanie art. 12.2.1.i, dotyczącego wytycznych od oficjeli, związanych z bezpiecznym i prawidłowym przebiegiem wydarzenia.

We wszystkich decyzjach - nawet tej dotyczącej Vettela - napisano, iż kierowcy z powodu deszczu zapomnieli zdjąć koszulkę „We Race As One”.

- Jeśli mnie zdyskwalifikują, ucieszę się - mówił jeszcze przed werdyktem Vettel w rozmowie z telewizją Sky Sports F1. - Niech robią, co chcą. Nie dbam o to. Postąpiłbym tak jeszcze raz.

Reprymendę otrzymał również zwycięzca Esteban Ocon. Francuz nie zaparkował samochodu w parku zamkniętym.