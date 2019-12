Rewanż Verstappena

Użytkownicy silników Hondy ustrzelili dublet pierwszy raz od Suzuki 1991. Drugie miejsce zajął Pierre Gasly, zdobywając pierwsze podium w F1 i uzyskując najlepszy wynik dla Toro Rosso od Monzy 2008. Lewis Hamilton, trzeci na mecie, może zostać ukarany za kolizję z Alexem Albonem na przedostatnim okrążeniu.

Albon spadł z drugiego na 14 miejsce - przed ukaranego Nico Hülkenberga i zdublowanego Roberta Kubicę. Polski kierowca otrzymał 5 sekund kary za niebezpieczne wypuszczenie przez zespół po pierwszym pit stopie - wprost pod koła Red Bulla Verstappena.

W razie kary dla Hamiltona, startujący z ostatniego pola Carlos Sainz może zapewnić McLarenowi pierwsze podium od Melbourne 2014. Kimi Räikkönen i Antonio Giovinazzi wprowadzili Alfy do czołowej szóstki. Top 10 uzupełnili Daniel Ricciardo, Lando Norris, Sergio Pérez i Daniił Kwiat. George Russell zajął 12 lokatę w wyścigu.

Awaria silnika wyeliminowała Valtteriego Bottasa. Sebastian Vettel i Charles Leclerc zderzyli się na końcu Reta Oposta podczas 66 okrążenia. Duet Ferrari odpadł, podobnie jak Lance Stroll, który złamał zawieszenie i zatrzymał się na zakręcie 7.

Ricciardo, Hülkenberg, Leclerc, Kwiat, Russell i Kubica otrzymali na start średnio twarde opony. Reszta stawki rozpoczęła wyścig na Pirelli z czerwonym paskiem. Hamilton objechał Vettela i znalazł się za prowadzącym Verstappenem. Za czołową trójką podążali Bottas, Albon, Gasly, Grosjean, Räikkönen, Magnussen i Norris.

Robert Kubica zostawił za sobą George'a Russella. Carlos Sainz na pierwszym okrążeniu wyprzedził Williamsy, a następnie Kwiata, na drugim poradził sobie z Hülkenbergiem. Charles Leclerc awansował do dziesiątki kosztem Giovinazziego.

Räikkönen, a po nim Leclerc minęli Grosjeana. W trakcie 5 okrążenia Ferrari z szesnastką widniało już na P7. Przed atakiem skapitulował Kimi Räikkönen, zaliczający 311 start w F1 - drugi na liście wszech czasów.

Kłopoty z przekaźnikami relegowały Magnussena i Norrisa na koniec stawki na komputerach. Przez chwilę Robert Kubica omyłkowo widniał na P17. George Russell podejrzewał, że folia zdarta z wizjera kasku blokuje mu chłodnicę.

Podczas 8 okrążenia Kevin Magnussen zderzył się z Danielem Ricciardo, wykonał obrót i odwiedził pobocze zakrętu 4. - P... idiota! - wyrwało się Duńczykowi przez radio. Magnussen (uszkodzona lewa krawędź przedniego skrzydła) spadł na 18 miejsce. Ricciardo w 10 sekund otrzymał nowy nos Renault.

Na 10 kółku Magnussen wyprzedził Kubicę. Charles Leclerc wspiął się na P6 kosztem Pierre'a Gasly'ego. Od prowadzącego Verstappena dzieliło go 15 sekund. Max Verstappen informował o wibracjach lewego przedniego koła. Przewaga nad Hamiltonem zmalała do 2,2 sekundy.

Daniela Ricciardo ukarano 5 sekundami za kolizję z Magnussenem. Australijczyk jechał wówczas trzy sekundy za Russellem. Kierowca Williamsa zostawił Ricciardo dużo miejsca i został wyprzedzony na 17 okrążeniu. Robert Kubica również spadł za Renault.

Lewis Hamilton, który zbliżył się na 1,7 sekundy do Verstappena, po 20 okrążeniu zatrzymał się po używane miękkie opony. Mistrz świata wylądował na P6. Po kolejnym kółku obsłużono w 1,9 sekundy Verstappena. Pit stop zaliczył również Robert Kubica, wyprzedzający Russella o 1,1 sekundy.

Williams wyjechał na Pirelli z żółtym paskiem tuż przed Red Bullem z numerem 33. - Co oni k... robią? - krzyczał przez radio Max Verstappen, z powodu incydentu na pit lane wyprzedzony przez Hamiltona.

Na 23 okrążeniu obydwaj minęli Charlesa Leclerca. Max Verstappen zostawił za sobą Hamiltona, ale przegrał z nim na początku 24 kółka. Potem jeszcze raz doszło do zmiany kolejności na Senna's S. - Informujcie mnie chłopcy, jak mam rozładowaną baterię - upomniał zespół Lewis Hamilton.

Kłopoty z prawym przednim kołem przedłużyły pit stop Alexa Albona do 2,6 sekundy. Kierowca RBR spadł za Romaina Grosjeana. Prowadzący Sebastian Vettel otrzymał średnio twarde slicki i znalazł się na P5 (25). Valtteri Bottas wyprzedzał o sekundę Verstappena, o 3,3 s Hamiltona.

George Russell zatrzymał się po średnio twarde opony, wracając za Robertem Kubicą. Dla Valtteriego Bottasa przygotowano twarde slicki (26). Zespół sędziowski zapowiedział dochodzenie w sprawie incydentu z udziałem Verstappena i Kubicy na pit lane.

Russell wykorzystał DRS i wyprzedził Kubicę na prostej start/meta (26). Obydwu dublował właśnie Sebastian Vettel. - Myślę, że mamy złe opony. Powinniśmy założyć medium - skarżył się Lewis Hamilton.

Minięty przez Vettela, Charles Leclerc zatrzymał się po Pirelli z białym paskiem. Pit stop trwał 3,3 sekundy (29). ZSS ukarał 5 sekundami Roberta Kubicę, jadącego wówczas 6 sekund za Russellem. Po 38 okrążeniu Robert drugi raz odwiedził depo. Zaliczył karę i tracił już 42 sekundy do kolegi z zespołu.

Po zaledwie 11 okrążeniach na twardych oponach Valtteri Bottas zjechał po średnio twarde, spadając na P6. Pit stop trwał 3,3 sekundy - o sześć dziesiątych dłużej niż zmiana opon w Mercedesie Lewisa Hamiltona (43).

Ekipa Red Bulla ponownie popisała się 1,9-sekundową wymianą kół w RB15 Maxa Verstappena (44). Valtteri Bottas ostro walczył o piąte miejsce z jadącym na twardych oponach Charlesem Leclerkiem. Sebastian Vettel, wyprzedzający Verstappena o pół sekundy, drugi raz zmienił opony - na miękkie (49). RBR w trzy sekundy obsłużył Alexa Albona.

Bottas przegrzał silnik jadąc tuż za Ferrari Leclerca i po jeszcze jednym nieudanym ataku na Senna's S, zaparkował na trawie w drugim sektorze (52). Max Verstappen doniósł przez radio, że Lewis nie wyhamował wystarczająco przy żółtej fladze.

Na 54 okrążeniu pojawił się samochód bezpieczeństwa. Verstappen w 2,2 sekundy otrzymał nowe miękkie opony. Lewis Hamilton miał zachować się odwrotnie niż rywal z Red Bulla - czyli pozostał na torze. Pit stopy wykonali również Norris, Stroll, Magnussen, Hülkenberg, Leclerc, Russell i Kubica. Williamsy dzieliła już niemal minuta.

- Jakie ma opony? - dopytywał się o Verstappena Lewis Hamilton . - Dacie mi trochę więcej mocy? Będę łatwym celem.

Od szóstego w kolejce, Pierre'a Gasly'ego kierowcy mogli się oddublować. George Russell jako ostatni wyprzedził Mercedesa Bernda Mayländera. Robert Kubica jako jedyny pozostał z okrążeniem straty.

Neutralizację zakończono po 59 okrążeniu. Verstappen wyprzedził Hamiltona na Senna's S i obronił się przed kontrą na Descida do Lago. Alex Albon wygrał pojedynek o trzecie miejsce z Sebastianem Vettelem. Atakowany przez Carlosa Sainza, Romain Grosjean spadł na 11 miejsce. ZSS zapowiedział dochodzenie w sprawie incydentu z udziałem Sainza i Grosjeana. Kłopoty z silnikiem relegowały Romaina Grosjeana na P17.

Nico Hülkenberg za wcześnie wyprzedził Kevina Magnussena, otrzymując 5 sekund kary. Sebastian Vettel atakował Alexa Albona na pierwszym zakręcie, ale zablokował koło na hamowaniu (64). Romain Grosjean zaliczył pit stop i znalazł się na 18 pozycji.

W trakcie 66 okrążenia doszło do kontaktu pomiędzy dwójką Ferrari. W samochodzie Leclerca złamało się prawe przednie zawieszenie. Vettel stracił lewą tylną oponę. - Co on do diabła, robi? - skomentował incydent czterokrotny mistrz świata.

Na tor powrócił Safety Car. Lewis Hamilton zjechał po miękkie opony i znalazł się na P4. Pit lane odwiedzili również Russell i Kubica. Lance Stroll zatrzymał się na zakręcie 7 ze złamanym prawym przednim zawieszeniem.

Po 69 okrążeniu wznowiono ściganie. Hamilton odebrał Gasly'emu trzecie miejsce i zaatakował Albona. - Bardzo przepraszam Alexa - mówił po kolizji na zakręcie 10, relegującej kierowcę RBR na 15 pozycję. Mercedes kontynuował jazdę z uszkodzonym przednim skrzydłem. Na przedostatnim zakręcie Hamilton zrównał się z Gaslym, lecz nie zdołał wrócić na P2.