Rezerwowy Alfy Romeo pojeździ więcej

Drugim kierowcą rezerwowym Alfy Romeo w sezonie 2021 został Callum Ilott, który podzieli się obowiązkami z Robertem Kubicą, gdy Polak będzie niedostępny ze względu na starty w innych seriach.

Młody Brytyjczyk wziął udział w pierwszym treningu przed Grand Prix Portugalii. Dla niego był to debiut w oficjalnej sesji podczas weekendu wyścigowego F1. Zajął siedemnaste miejsce tracąc 0,4s do swojego kolegi zespołowego, Kimiego Raikkonena.

Kolejny raz za kierownicę C41 wsiądzie podczas przygotowań do Grand Prix Francji.

- Mamy dobre relacje z Callumem - powiedział szef Alfy Romeo, Frederic Vasseur. - Czuje się dobrze w zespole. W samochodzie był dość spokojny i naprawdę doceniam tę sesję w jego wykonaniu. To była dla niego dopiero pierwsza taka okazja i prawdopodobnie znów wsiądzie za kierownicę bolidu, tym razem we Francji. Wtedy będzie mu już dużo łatwiej.

- Chcemy, aby zaliczył kilka piątkowych sesji w trakcie sezonu, a do tej pierwszej nie przywiązywałbym tak dużej uwagi. To była jedynie rozgrzewka - dodał. - Kolejne sesje odbędą się na torach, które zna bardziej. Nie będziemy już wtedy poświęcali dwóch, czy trzech okrążeń na sprawdzenie toru. Mimo to, tego ranka i tak poszło mu dobrze.

Poproszony o wyjaśnienie, ile to jest „kilka”, Vasseur zażartował, że ma na myśli „od dwóch do ośmiu”, mówiąc, że następny występ Ilotta będzie we Francji „a potem zobaczymy”.

