Amerykański zespół ogłosił dziś podpisanie kontraktu z Jackiem Doohanem, który obejmie rolę kierowcy rezerwowego w sezonie F1 2026. Australijski kierowca dołączy tym samym do Japończyka Ryo Hirakawy.

23-latek przechodzi do Haasa z Alpine, z którym w 2025 roku wystartował w sześciu wyścigach, od inauguracyjnego Grand Prix Australii po Grand Prix Miami, a następnie pełnił obowiązki kierowcy rezerwowego.

Doohan zadebiutował w Formule 1 podczas Grand Prix Abu Zabi 2024 z Alpine. Urodzony w Queensland kierowca był wcześniej członkiem programu akademii zespołu i przed awansem na fotel wyścigowy uczestniczył w serii sesji FP1 i testów TPC (testów poprzednich samochodów).

Doohan, syn pięciokrotnego mistrza świata MotoGP, Micka Doohana, ma za sobą znakomitą karierą juniorską. Ma na swoim koncie drugie miejsce w Formule 3, wywalczone w 2021 roku, a dwa lata później był trzeci w F2.

Zespół Haasa będzie teraz miał dwóch kierowców rezerwowych, a Doohan dołączy do Hirakawy – 31-latka, który jest związany z zespołem od kwietnia 2025 roku i ma na swoim koncie już kilka testów TPC i sesji FP1. Japończyk pełni jednocześnie obowiązki kierowcy samochodów sportowych dla TGR w WEC.

- Cieszę się, że dołączam do TGR Haas F1 Team – powiedział Jack Doohan. - To idealne miejsce, aby kontynuować moją karierę w Formule 1. Chciałbym podziękować zespołowi za danie mi możliwości rozwoju i wspólnego podjęcia wielkiego wyzwania w tym roku. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy z zespołem.

- Osobiście bardzo się cieszę, że Jack dołączy do nas w zespole, biorąc pod uwagę jego bogate doświadczenie wyścigowe i oczywiście doświadczenie jako kierowcy rezerwowy w Formule 1 – stwierdził Ayao Komatsu, szef zespołu TGR Haas F1 Team.

Oliver Bearman, Haas Autor zdjęcia: Formula 1

- Utrzymanie formy i gotowości do wyścigów, a jednocześnie poznawanie sposobu działania zespołu, jest wyzwaniem dla każdego kierowcy – zwłaszcza takiego, który nadal bardzo chce ścigać się na tym poziomie - dodał.

- Cieszę się, że poznałem Jacka i nie możemy się doczekać, aby powitać go w zespole i skorzystać z jego doświadczenia.

Zespół TGR Haas F1 Team uda się niebawem na Bahrain International Circuit, gdzie w dniach 11-13 i 18-20 lutego odbędzie się kolejna część przedsezonowych testów.

Sezon rozpocznie w się od Grand Prix Australii, które zostanie rozegrane w dniach 6-8 marca.