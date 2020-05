Australijczyk zastąpi Carlosa Sainza, którego transfer do Ferrari zostanie potwierdzony w tym samym czasie.

Umowy obydwóch kierowców z obecnymi ekipami wygasają z końcem sezonu 2020, chociaż McLaren miał opcję dotyczącą Sainza na trzeci rok.

Ricciardo był bliski przyłączenia się do McLarena, gdy rozważał swoje opcje rozmawiając też o przedłużeniu umowy z Red Bullem latem 2018 roku. Ostatecznie zdecydował się przejść do Renault, podczas gdy z kolei Sainz opuścił francuskiego producenta, aby dołączyć do McLarena.

Przeprowadzka Ricciardo do McLarena - który zyska silniki Mercedesa w przyszłym roku - otwiera miejsce w Renault obok Estebana Ocona, który ma umowę do końca 2021 roku.

Przyjmuje się, że Fernando Alonso wyraził zainteresowanie powrotem do zespołu z Enstone.

