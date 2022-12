Ricciardo pożegnał się z McLarenem rok wcześniej niż zakładał kontrakt. Obie strony doszły do porozumienia w kwestii ukończenia współpracy. Australijczyk nie chciał wyścigowego etatu w ogonie stawki i trafił do Red Bull Racing w roli trzeciego kierowcy. Oznacza to, że wróci do Milton Keynes po czterech lata.

Obowiązki Ricciardo dotyczyć będą głównie akcji marketingowych oraz prac w symulatorze. Na te ostatnie 33-latek czeka z niecierpliwością, chcąc się przekonać, jak wypadnie na tle etatowych kierowców: Verstappena i Pereza.

- Wracam do Red Bulla i jakaś część mnie jest ciekawa, co się wydarzy kiedy wskoczę do symulatora. Chcę się dowiedzieć, jak sobie poradzę - powiedział Ricciardo w podcaście Beyond the Grid.

- Ten samochód oczywiście istotnie się zmienił w ciągu tych czterech lat, ale dobrze go znałem i osiągałem sukcesy.

Ricciardo pragnie się przekonać czy wróci „stary on” i będzie mógł powiedzieć: „O tak, to mi pasuje”.

Oczywiście trudno wyciągać wnioski nawet po kilku sesjach w symulatorze, ale Ricciardo zapewnia, że da mu to chociaż wyobrażenie na temat swojej aktualnej formy.

- Będę mógł mieć jakieś pojęcie. Wydaje mi się, że się dowiem. Jeśli w symulatorze czasy okrążeń będą niezłe, pojawi się nadzieja, iż mógłbym to powtórzyć na torze. A jeśli okaże się, iż w symulatorze brakuje mi 0,5 s na okrążeniu, znaczy, że się zestarzałem.