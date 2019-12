Ricciardo chce wrócić na podium

Australijczyk niespodziewanie od początku sezonu broni barw Renault, które nie zapewniło samochodu pozwalającego walczyć w czołówce. Najlepszym wynikiem Ricciardo jak na razie jest czwarte miejsce z Monzy, ale zaznaczył, że to sezon 2020 jest głównym celem zespołu.

- Gdy podpisałem kontrakt z zespołem, celem był sezon 2020 i przynajmniej raz chcemy stanąć na podium. To realny cel. McLaren pokazał, że w ciągu jednego sezonu można znacząco się poprawić, więc myślę, że przy silnym okresie między sezonami, jesteśmy w stanie zagwarantować sobie szansę na walkę o podia. Chcemy zbliżyć się do czołowej trójki i w przyszłym roku konsekwentnie walczyć z najlepszymi - mówił Ricciardo.

- Wiedziałem, że zabranie zespołu do miejsca, w którym chcemy być zajmie trochę czasu. Wciąż czeka nas długa droga, ale myślę, że w drugiej połowie sezonu byliśmy bardziej konsekwentni. To było pozytywne. Wydaje mi się, że teraz mamy pewien impet i ważne jest, by był on także zimą w fabryce. To kluczowe dla zespołu, który ciężko pracuje i zapewni pozytywne nastawienie, że następny sezon będzie lepszy - dodał.

- Będę więcej oczekiwał od siebie i od zespołu. Wiele się nauczyliśmy. Wyniki nie zawsze był takie, jakie chcieliśmy, ale zdecydowanie nie widzę powodów, by zapominać o tym sezonie - zakończył.