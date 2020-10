Kiedy Ricciardo poinformował o przejściu do McLarena, zapewnił zespół Renault, że wciąż będzie robił wszystko, co w jego mocy, aby francuska ekipa notowała jak najlepsze wyniki.

- Było trochę emocji, kiedy to ogłosiłem. Można było się tego spodziewać. Dla mnie najważniejszą rzeczą było wyjaśnienie zespołowi, że oczywiście do końca roku będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby szli naprzód - powiedział Australijczyk.

- Zapewniając o czymś takim, musisz przełożyć swoje słowa na czyny. Ja to zrobiłem, a gdy tylko wróciliśmy na tor wyścigowy, zespół zobaczył, że dotrzymuję obietnicy i zgodnie z zapowiedzią nadal będę dawał z siebie wszystko - kontynuował.

- Dobrze się dogadujemy i nigdy nie widziałem dorosłego mężczyzny tak zadowolonego z potencjalnego tatuażu - wspomniał Ricciardo o zakładzie z szefem zespołu Cyrilem Abiteboulem. Inżynier z Paryża zrobi sobie tatuaż, gdy Ricciardo stanie w tym roku na podium. - Atmosfera w zespole jest naprawdę dobra, teraz na pokład wchodzi również Fernando Alonso, co jest oczywiście ekscytujące dla ekipy i całej Formuły 1.

- Nie czuję, że jestem zaniedbywany, wręcz przeciwnie, nadal intensywnie pracuję z zespołem nad rozwojem tegorocznego samochodu. Obecnie wszystko idzie całkiem nieźle, po prostu muszę osiągać dobre wyniki, aby wszyscy byli zadowoleni - dodał.

Ricciardo odniósł się do byłego kolegi z zespołu Red Bull Racing, Sebastiana Vettela, który również zmieni barwy i dołączy do Astona Martina (obecne Racing Point): - Seb zawsze był w zwycięskich zespołach w ostatnich latach i sądzę, że Racing Point nie jest już ekipą środka stawki, ponieważ do tej pory spisywali się bardzo dobrze w tym sezonie.

Ricciardo nie ma wątpliwości co do motywacji czterokrotnego mistrza świata: - Wyścigi są w naszym DNA, on czuje wyścigi i oddycha nimi. Większość z nas stara się myśleć o czymś innym przed pójściem spać w nocy przed startem, ale jestem prawie pewien, że Seb ma w głowie ściganie się przez większość czasu, nawet wtedy. Z pewnością dołoży wszelkich starań, aby odnieść sukces.