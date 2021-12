Oscar Piastri szturmem zdobył mistrzostwo w Formule Renault Eurocup, Formule 3 i Formule 2 w trzech kolejnych sezonach.

Wraz z zespołem Prema, Piastri zdominował F2, sięgając po tytuł z 60,5-punktową przewagą nad drugim kierowcą sezonu, Robertem Szwarcmanem.

Nie przyniosło to 20-latkowi z Melbourne miejsca w F1 na przyszły rok, ale członek Akademii Alpine będzie kierowcą rezerwowym zespołu z Enstone w sezonie 2022 z perspektywą na starty w królowej sportów motorowych w następnym roku.

Australijczyk, kierowca McLarena w Formule 1 - Ricciardo, uważnie obserwował postępy rodaka i był pod wrażeniem tego, jak Piastri zdominował mistrzostwa.

- Tak, on jest dziki. Nie tylko wygrał, ale do tego dominował - powiedział Ricciardo. - Myślę, że nikt tak naprawdę się tego po nim nie spodziewał. Walka o tytuł to jedno, ale tak komfortowe zwycięstwo było niesamowite.

- Ludzie wiedzieli, że jest utalentowany. Ja wiedziałem, że jest utalentowany, ale nie sądzę, że ktokolwiek spodziewał się, że zawojuje mistrzostwa tak, jak to zrobił - podkreślił.

Ricciardo wierzy, że sprawy mają się coraz lepiej dla młodych Australijczyków - Jack Doohan zajął drugie miejsce w F3, po czym zdobył punkty w swoje pierwsze dwa weekendy w F2 w Arabii Saudyjskiej i Abu Zabi, gdzie syn legendy MotoGP - Micka Doohana zaliczył do tego start na Yas Marina z pierwszego rzędu obok Piastriego.

- Kiedy w kwalifikacjach dwa pierwsze miejsca zajęli Piastri i Jack, wyglądało to naprawdę dobrze w kontekście młodych, początkujących Australijczyków. Jestem bardzo szczęśliwy obserwując taką sytuację - przyznał.

Wcześniej w tym miesiącu ogłoszono, że Doohan trafi do F2 na pełny etat w 2022 roku i będzie partnerem Marino Sato w ekipie Virtuosi.

Piastri prawdopodobnie nie będzie się ścigał w żadnej serii w 2022 roku, ponieważ koncentruje się na swojej roli kierowcy rezerwowego Alpine F1, która obejmuje wyjazdy na grand prix i obszerny program testowy w samochodzie w specyfikacji 2021.

- Czeka mnie przyzwoita ilość jazdy, ale nie będą to wyścigi - powiedział Piastri. - Skupiam się na F1 i chcę być widoczny na padoku, aby ludzie o mnie nie zapomnieli.

- Nie ma substytutu dla jazdy samochodem F1, nie można ścigać się w innej serii oczekując, że przygotuje cię to na Formułę 1 - dodał.