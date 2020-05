Ricciardo dołączy w składzie do Lando Norrisa. Z zespołem po sezonie 2020 rozstanie się Carlos Sainz.

- Podpisanie kontraktu z Danielem to kolejny krok naprzód w naszym długoterminowym planie co wraz z Lando wprowadzi ekscytujący nowy rozdział. To dobra wiadomość dla naszego zespołu, partnerów i oczywiście fanów - oświadczył Zak Brown, dyrektor McLarena. - Chcę również podziękować Carlosowi za doskonałą pracę, jaką wykonał dla McLarena, pomagając naszemu planowi przywrócenia osiągów. Jest prawdziwym graczem zespołowym i życzymy mu powodzenia w przyszłości.

- Daniel jest sprawdzonym zwycięzcą wyścigów, a jego doświadczenie, zaangażowanie i energia będą cennym dodatkiem do McLarena i naszej misji powrotu do czołówki. Ponieważ Daniel i Lando będą kolegami zespołowymi, uważam, że mamy dwóch kierowców, którzy będą nadal ekscytowali naszych fanów i pomagali zespołowi w rozwoju - powiedział Andreas Seidl, szef ekipy z Woking.

Mówiąc o rozstaniu z Sainzem po sezonie 2020, dodał: - Carlos jest prawdziwym profesjonalistą i z przyjemnością się nim współpracuje. W tym roku dalej będziemy mogli czerpać entuzjazm z jego wyścigów. Wszyscy życzymy mu powodzenia w kolejnym etapie jego kariery, kiedy odejdzie z McLarena.

