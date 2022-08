Sebastian Vettel ogłosił pożegnanie z Formułą 1, a kilka dni później Aston Martin poinformował, że jego miejsce zajmie Fernando Alonso. Te dwa zdarzenia rozkręciły transferową karuzelę w Formule 1, a jej obroty podbił również McLaren, zapowiadając rozstanie z Danielem Ricciardo po zakończeniu sezonu 2022.

Teraz w padoku oczekuje się na decyzję komisji ds. kontraktów, która przesądzi o losie Oscara Piastriego. Ten miał zastąpić w Alpine odchodzącego Alonso - i nawet został przez zespół potwierdzony jako kierowca - ale najprawdopodobniej porozumiał się wcześniej z McLarenem.

Na drugim biegunie stawki roszady możliwe są m.in. w Williamsie - tu zagrożona jest posada Nicholasa Latifiego - oraz w Haasie, gdzie pomimo niedawnej zwyżki formy niepewny miejsca jest Mick Schumacher.

Młody Niemiec wymieniany jest w gronie kandydatów do Alpine oraz - od niedawna - AlphaTauri jeśli do Enstone odszedłby Pierre Gasly. Francuska ekipa może być również szansą na pozostanie w F1 dla Ricciardo. Australijczyk mógłby zasilić także Haasa.

- Czy podejmować ryzyko z nowym kierowcą, jakim jest Daniel Ricciardo, mający ostatnio trudny czas w McLarenie, czy pozostać przy tym, którego znamy? - pytająco stwierdził Gunther Steiner, szef Haasa, na łamach Auto Bild.

- No i kto w ogóle powiedział, że Mick odchodzi? Media to mówią, nie ja. Ja mówię, że wszystko jest otwarte.

- Jeśli Mick będzie chciał odejść, odejdzie. Wtedy to my będziemy musieli znaleźć inne rozwiązanie. W tej chwili moim zadaniem jest zastanowić się, kto mógłby być lepszy, a to nie jest łatwe. Jeśli Ricciardo wróciłby do formy z przeszłości, byłby lepszy.

Steiner przyznał nawet, że wymienił z Ricciardo kilka wiadomości po czym stwierdził:

- [Nico] Hulkenberg to ryzyko, Ricciardo również. Każdy jest pewnym ryzykiem, poza Lewisem Hamiltonem i Maxem Verstappenem. Mogę się zgodzić, iż Mick pewnie byłby najmniejszym. Ale czy my chcemy minimalizować ryzyko?

- Jeśli jednak Mick zaliczy trzy kolejne takie wyścigi jak w Spielbergu, decyzja będzie „automatyczna”.