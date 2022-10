Ricciardo po bieżącym sezonie straci etat w McLarenie. Kontrakt Australijczyka obejmował także przyszły rok, ale współpraca zostanie zakończona za porozumieniem stron. W miejsce Ricciardo ekipa z Woking zatrudni Oscara Piastriego.

Wolne wyścigowe fotele na sezon 2023 mają już tylko dwa zespoły: Williams oraz Haas. Sam Ricciardo stwierdził jednak niedawno, że zabraknie go w przyszłorocznej stawce. 33-latka łączy się z rolą rezerwowego w Mercedesie. Celem jest powrót w 2024 roku.

Zwycięzca ośmiu wyścigów w Formule 1 mógłby być jednak cenny dla którejś z wymienionych ekip. Przyznaje to Gunther Steiner, szef Haasa, dodając jednak, że pierwszy ruch powinien wykonać sam kierowca.

- Jeśli jest nami zainteresowany, niech nie wstydzi się zadzwonić - powiedział Steiner w rozmowie z Associated Press. - Najpierw chciałbym, by on sam zdecydował, co chce robić, zanim jeszcze na cokolwiek zostanie namówiony.

- Uważam, że jest dobrym kierowcą i nie wiem, jak znalazł się w tej sytuacji. Sądzę, że musi się „oczyścić” i zadecydować, co zamierza robić.

Steiner przyznał, że nie wie skąd tak słaba forma Ricciardo. Uważa jednak, że podpisanie kontraktu z Australijczykiem byłoby wielką sprawą dla ekipy Haasa.

- Dla nas to byłoby coś. Wygrywał wyścigi, a teraz jest bez pracy. Zwyciężył przecież w zeszłym roku.

- Nie mam pojęcia dlaczego teraz nie ma osiągów. On to musi rozgryźć.

Pewny posady w Haasie na kolejny sezon jest Kevin Magnussen. Jego partnerem może zostać Nico Hulkenberg. Nie bez szans na zostanie w zespole jest Mick Schumacher.

