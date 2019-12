Ricciardo nie martwi się presją

Dzięki sensacyjnemu podium Pierre'a Gasly'ego w Grand Prix Brazylii ekipa Toro Rosso traci przed finałem w Abu Zabi do Renault jedynie osiem punktów. Choć francuska marka będzie się musiała zmierzyć z dodatkową presją, by nie spaść na szóste miejsce, Ricciardo uważa, że wizja walki „o coś” na torze Yas Marina jest dla jego zespołu pozytywna.

- Walka trwa - powiedział Ricciardo pytany przez Motorsport.com. - Oczywiście wolałbym żebyśmy to my zdobyli tyle punktów co oni, ale rodzi to pozytywną presję przed ostatnim wyścigiem.

- Nie ma miejsca na odpoczynek i będziemy mieli o co się „bić” w Abu Zabi. Tamtejszy tor bardzo lubię, zawsze dobrze mi tam szło. Jestem gotowy.

Ricciardo ma nadzieję, że obiekt Yas Marina będzie odpowiadał swoją charakterystyką bolidom RS19 i ułatwi to nieco zadanie ekipie z Enstone.

- Kiedy patrzę na rezultaty zespołu z ubiegłego roku, to widzę, że są bardzo podobne do tych tegorocznych. Na wielu torach, na których miałem problemy, prawdopodobnie nie radzili sobie zbyt dobrze także w sezonie 2018. Wiem, że Carlos [Sainz] miał w Abu Zabi mega wyścig, więc ruszamy tam z pewnymi pozytywami.

Szef Toro Rosso Franz Tost ostrożnie wypowiada się o szansach swojego zespołu.

- Nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Trzeba podejść do tego rozwagą. Jesteśmy tylko osiem punktów za Renault, więc nawet piąte miejsce jest możliwe.

- Musimy ustawić samochód we właściwy sposób. Mam nadzieję, że będziemy w Abu Zabi konkurencyjni - zakończył Tost.