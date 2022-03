Australijczyk rozpoczyna swój drugi sezon jako kierowca McLarena. Dzisiaj o 20:00 ekipa z Woking zaprezentuje nowy bolid MCL36 na rok 2022. Przed prezentacją maszyny, Ricciardo przedstawił w mediach społecznościowych swój nowy kask, w którym będzie ścigał się w tym roku.

32-latek postawił na kolor brzoskwiniowy, który pasuje do obecnych barw McLarena. Na kasku znajdziemy również niebieski, fioletowy, zielony i trochę bieli.

Ricciardo na swoim Instagramie powiedział:

- To mój kask na 2022 rok. Moim kolorem jest brzoskwiniowy. Na górze znajduje się napis "ten moment", chodzi o obecną chwilę. Człowiek zastanawia się co będzie dalej w życiu, jednak ważne jest to, aby żyć teraźniejszością. Mam nadzieję, że mój kask Wam się spodoba, nie mogę się doczekać, gdy go założę na torze - powiedział Ricciardo.

Australijski kierowca ma nadzieję, że po trudnym pierwszym sezonie z McLarenem, nabierze rozpędu. Zawodnik z Perth miał początkowo problemy z adaptacją do nowego otoczenia, druga część sezonu 2021 była już lepsza w jego wykonaniu. Ricciardo wygrał wyścig na Monzie i dorównywał na torze swojemu koledze z zespołu, Lando Norrisowi.