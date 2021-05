Ricciardo dołączył w tym roku do McLarena w ramach trzyletniej umowy. Początek sezonu nie układa się jednak dla niego najlepiej. Odstaje formą od kolegi zespołowego - Lando Norrisa.

Australijczyk był szczególnie sfrustrowany w miniony weekend, kiedy odpadł z kwalifikacji do Grand Prix Portugalii już w Q1. Choć startował z szesnastego pola, w wyścigu zdołał przebić się na dziewiąte miejsce. W klasyfikacji sezonu ma 16 punktów, Norris 37.

Andreas Seidl nie ma żadnych zastrzeżeń co do Ricciardo, wierzy, że jest to po prostu proces dostosowania się do pracy w nowym zespole. Wyjaśnia, że brak komfortu za kierownicą „nie pozwala mu stale cisnąć na granicy możliwości bolidu”.

- W miniony weekend postawiliśmy z nim kolejne ważne kroki, pomimo rozczarowania w kwalifikacjach - powiedział Seidl. - Musimy dalej pracować nad poprawą sytuacji. Jak zawsze, nie jest to tylko po stronie kierowcy. Zależy to również od zespołu. Przyglądamy się, jak możemy mu pomóc dzięki ulepszeniom, które wprowadzamy w samochodzie.

Przyznaje, że Ricciardo jest prawdopodobnie bardziej zmartwiony niż zespół.

- Jest bardziej rozczarowany, ponieważ wie do czego jest zdolny - dodał. - Martwi go, że nie może wydobyć więcej osiągów z samochodu. Też to czujemy, ale najważniejsze jest zachowanie spokoju, aby przejść przez proces integracji. Jest zadowolony z zespołu i szczęśliwy, że tu trafił.

- Podoba mu się również to, jak stawiamy czoła wyzwaniu. Jestem w stu procentach pewien, że to tylko kwestia czasu i znów zobaczymy Daniela, jakiego pamiętamy - zakończył.

Polecane video: