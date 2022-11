Powrót Australijczyka do Milton Keynes był w ostatnim czasie tajemnicą poliszynela. Chęć współpracy z Ricciardo potwierdził niedawno Helmut Marko w rozmowie z jedną z telewizji. Umowa nie była jednak jeszcze wtedy podpisana.

Ricciardo poszukiwał zajęcia po tym, jak z jego usług zrezygnował McLaren. Strony porozumiały się w kwestii wcześniejszego rozwiązania umowy. 33-letni kierowca nie chciał wyścigowego etatu w ekipie z dolnych rejonów tabeli. Zamiast tego preferował pracę z czołowym zespołem, a celem numer jeden jest powrót do ścigania w 2024 roku.

W środę Red Bull Racing poinformował o podpisaniu kontraktu z Ricciardo. Na jego mocy zwycięzca ośmiu grand prix stał się trzecim kierowcą zespołu. Nie będzie pełnił funkcji rezerwowego. Oddelegowany zostanie do akcji marketingowych, również pokazów, oraz pracy w symulatorze.

- Uśmiech mówi wszystko. Jestem naprawdę podekscytowany powrotem do domu, do Oracle Red Bull Racing jako ich trzeci kierowca - przekazał Ricciardo. - Mam już tak wiele miłych wspomnień z pobytu tam, ale powitanie za strony Christiana [Hornera] i Helmuta oraz całego zespołu to coś, co szczerze doceniam.

- Możliwość wniesienia swojej cegiełki do najlepszego zespołu w F1 jest dla mnie niezwykle atrakcyjna, jednocześnie dając mi czas na regenerację i koncentrację. Nie mogę się już doczekać pracy z zespołem, wsparcia ich w symulatorze, podczas sesji testowych czy akcji promocyjnych.

Horner dodał: - Wspaniale jest mieć Daniela ponownie w rodzinie Red Bulla. Ma ogromny talent i genialny charakter. Wiem, że cała fabryka nie może się już doczekać, by go powitać.

- W swojej roli testowego kierowcy Daniel da nam trochę innego poglądu, pomagając podczas rozwoju swoim doświadczeniem i wiedzą na temat tego, co potrzebne jest, by odnieść w F1 sukces.

Z obozem Red Bulla Ricciardo związany był już od czasów rywalizacji w Formule 3. Po awansie do F1 najpierw bronił barw HRT, by w 2012 roku otrzymać wyścigowy etat w Toro Rosso. Dwa lata później awansował do głównej ekipy i ścigał się dla niej do końca sezonu 2018. Następne dwie kampanie spędził w Renault i dwie kolejne w McLarenie.