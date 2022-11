Ricciardo po sezonie 2022 rozstał się z McLarenem i nie znalazł interesującego wyścigowego fotela na przyszłoroczną kampanię. Postanowił zostać trzecim kierowcą w Red Bull Racing i jak sam przyznaje przyda mu się chwila oddechu i refleksji. Stąd umowa z RBR precyzyjnie określa zakres obowiązków i nie przewiduje roli rezerwowego, który musiałby zaliczyć komplet wyścigowych weekendów.

- Nadal chcę się ścigać - zapewnił Ricciardo. - Z drugiej strony fajnie będzie ograniczyć podróżowanie i być z dala od tego całego zamieszania.

- Czy pojawię się na jakichś wyścigach? W Las Vegas, na pewno. Z pewnością się tam wproszę. No i Australia. Te dwa to oczywistość. Generalnie będę obecny podczas maksymalnie kilkunastu wyścigów.

Kariera Ricciardo „załamała się” gdy nieoczekiwanie postanowił on na własne życzenie odejść z Red Bulla po sezonie 2018. Australijczyk czuł się niedoceniany i trafił do Renault. Po dwóch kolejnych latach zdecydował się na transfer do McLarena, w którym - pomimo zwycięstwa w Grand Prix Włoch 2021 - nie potrafił odnaleźć formy z przeszłości.

Zdaniem Verstappena Ricciardo popełnił błąd opuszczając przed laty Milton Keynes.

- Dla Daniela byłoby lepiej, gdyby dłużej został w Red Bullu - przyznał mistrz świata na łamach magazynu Formule 1. - Rozmawiałem z nim o tym. Chciał po prostu czuć się komfortowo, a [w RBR] w pewnym momencie już tak nie było.

- Wiem jednak, że wszyscy w Red Bullu chcieli jak najlepiej. Zamiast odchodzić, mógł o tym porozmawiać z zespołem. Jednak stało się, jak się stało.

W odniesieniu do braku Ricciardo w przyszłorocznej stawce, Verstappen dodał:

- Koniec końców, chodzi o osiągi. Daniel z całą pewnością miał je w przeszłości, ale w Formule 1 jesteś tak dobry, jak twój ostatni wyścig.