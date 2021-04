Na konferencji prasowej przed Grand Prix Emilii-Romanii Daniel Ricciardo wyjaśnił dziennikarzom ton swojej wypowiedzi w jednym z niedawno udzielonych wywiadów.

W rozmowie dla magazynu Square Mile australijski kierowca powiedział m.in: - W zeszłym roku Formuła 1 zamieściła w mediach społecznościowych film, coś w stylu dziesięciu najlepszych momentów sezonu. Osiem z tych dziesięciu było wypadkami. Pomyślałem sobie: „co za piep***ni idioci”. Może dwunastolatek chce oglądać tego rodzaju treści, ale nie jesteśmy dziećmi. Chłopaki mogliby to lepiej zrobić.

Na konferencji prasowej w Imoli reprezentant McLarena przekazał, że żałuje ostrych słów, które wyraził.

- Mogłem dobrać lepsze słownictwo - powiedział Ricciardo. - Zdecydowanie, gdybym mógł, cofnąłbym ten cytat. Było to zbyt agresywne. Z doświadczeniem na moim poziomie powinienem być bardziej ostrożny. Ktoś zawsze potem wyrwie takie słowa z kontekstu. Nie zaprzeczam, powiedziałem to, ale ton narracji mógł zostać odebrany inaczej niż w tamtym momencie.

Jednak nadal jest przekonany, że zarówno sama Formuła 1, jak i media relacjonujące mistrzostwa nie powinny tak bardzo skupiać się na wypadkach.

- Zeszły rok był niesamowity dla F1 - uznał. - Tyle różnych osób odwiedziło podium, było wiele ekscytujących wyścigów. Nie można powiedzieć, że sezon był nudny. Była to doskonała okazja do podkreślenia wszystkich atutów naszego sportu, osiągnięć poszczególnych kierowców i indywidualnych postępów. Moim zdaniem były ciekawsze historie do opowiedzenia niż tylko wypadki.

- To oczywiście moja opinia, ale nasz sport to coś więcej niż pokazywanie kraks. Czuję, że jesteśmy najbardziej utalentowanymi kierowcami na świecie i jeździmy niesamowitymi samochodami. Wypadek to moment, w którym traci się panowanie nad autem. Oczywiście nie da się całkowicie uniknąć błędów, każdy je popełnia. Gdybym jednak kierował tym procesem (reżyserowania), przede wszystkim bardziej podkreśliłbym nasze osiągnięcia - zakończył.

