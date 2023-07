Ricciardo podczas czwartkowej konferencji prasowej wyglądał na pewnego siebie. Na każde pytanie dziennikarzy odpowiadał w zdecydowany sposób będąc pewnym swojego potencjału i prędkości za kierownicą.

Australijczyk nie ukrywa jednak, że jazda bolidem ekipy z Faenzy może być innym doznaniem niż to, czego doświadczył w bolidzie Red Bulla podczas testów opon Pirelli, które odbyły się kilka dni po Grand Prix Wielkiej Brytanii.

- Samochód, którym jeździłem tydzień temu, z pewnością był przyjemnością. Dla mnie to było po prostu miłe, znowu wsiąść do samochodu - zaczął Australijczyk. - I to było ostatnie pole, które musiałem odznaczyć, aby upewnić się, że to jest to, czego naprawdę chcę. Oczywiście wiem, że w ten weekend i teraz przez resztę sezonu będę jeździł innym samochodem i na pewno z innymi wyzwaniami, ale zamierzam po prostu tam wyjść, nie myśleć o tym za dużo, jechać, a potem zrobić kilka kroków do przodu.

Zapytany o to, czy powrót do F1 był szybszy, niż zakładał w swoich myślach, odpowiedział:

- Tak, na pewno. Ale myślę, że powrót do rodziny Red Bulla w tym roku przywołuje wiele starych uczuć i rzeczy, do których byłem przyzwyczajony dorastając i będąc częścią tego zespołu lub zespołu juniorów, kiedy byłem młodszy. Myślę, że zawsze trzeba być przygotowanym. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Powiedzmy, że nie spodziewałem się, że będę w samochodzie już w Budapeszcie, ale nigdy nie wiadomo. Czuję się zaskoczony, ale nie aż tak.

Nowy kierowca AlphaTauri wspomniał również, że nie obawia się wyzwania, jakim jest wejście w środku sezonu za kierowcę, który nie radził sobie w swoim bolidzie.

- Nie martwię się. Wiem, że na pewno będą duże wyzwania. Wiem też, że prawdopodobnie będzie to samochód, nad którym będziemy musieli pracować, prawdopodobnie w każdy weekend. To znaczy, wszyscy nad tym pracują, ale prawdopodobnie trochę więcej w tej chwili, biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy. Nie widzę jednak pesymistycznego punktu widzenia, martwienia się o to czy tamto, albo o samochód, który nie będzie odpowiadał. To jest dla mnie szansa. Myślę, że ten czas wolny był dla mnie bardzo, bardzo korzystny. I jestem teraz w miejscu, gdzie jestem po prostu głodny i gotowy do drogi. Czuję się nieźle napompowany - zakończył Ricciardo.