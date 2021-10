Daniel Ricciardo zakończył wyścig na 13. pozycji. Australijczyk przyznał, że w trakcie wyścigu miał problemy z utrzymaniem opon w dobrej kondycji.

- To było długie popołudnie. Starałem się na początku walczyć z Carlosem, jednak moje przednie opony kompletnie nie miały przyczepności. Zjechałem potem do boksu. Sądziliśmy, że na czystym powietrzu znajdziemy tempo. Moje czasy były przeciętne, potem zacząłem robić przyzwoite okrążenia, a następnie znowu miałem problemy. Ostatnie 10. okrążeń było bardzo trudne do przejechania - tłumaczył.

- Nie chcę, jak najszybciej zapomnieć o tym weekendzie, jednak nie był on dobry. Mamy nadzieję, że wyciągniemy z tego wiele wniosków i poprawimy się.

Riccardo dodał, że McLaren musi zwrócić uwagę na to, dlaczego Ferrari było szybsze od brytyjskiej ekipy na mokrej nawierzchni.

- Przed wyścigiem myślałem, że wyprzedzanie pójdzie mi bardzo gładko. Okazało się, że na długich zakrętach bardzo ścieramy ogumienie. Myślę, że to będzie temat do dyskusji na kilka godzin - zakończył.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images