Daniel Ricciardo rozstał się po minionym sezonie z McLarenem. Współpraca nie układała się po myśli obu stron i osiągnięto porozumienie w sprawie wcześniejszego zakończenia pierwotnie trzyletniego kontraktu.

Australijczyk nie chciał jeździć w ogonie stawki, więc postanowił dołączyć do którejś z czołowych ekip i pełnić w niej drugoplanową rolę. Ricciardo powrócił do Red Bulla, jednak tym razem w roli kierowcy rezerwowego.

Daniel ma teraz czas dla siebie, ale jednocześnie może przyjrzeć się bliżej drugiej stronie Formuły 1. Ricciardo nie towarzyszy zespołowi podczas każdego wyścigowego weekendu. Dwa pierwsze opuścił, ale nie mógł przegapić domowej rundy w Australii.

Rezerwowemu kierowcy Red Bulla bardzo podobał się wyścig na jego domowym torze w Melbourne, ale równocześnie stwierdził on, że tęskni za rywalizacją w F1 i już nie może się doczekać powrotu do stawki.

- W padoku nadal poruszałem się z nastawieniem, że jestem zawodnikiem. Nadal uczestniczę we wszystkich spotkaniach inżynierów, słuchając kierowców podczas sesji - stwierdził Australijczyk w filmie zamieszczonym na kanale YouTube Red Bulla.

Ricciardo ma ważną pracę do wykonania w symulatorze, co ma przynosić korzyści Red Bullowi, więc Australijczyk dokładnie analizuje wszystkie informacje i odpowiednio zmienia ustawienia.

- Kiedy wracam do symulatora, mogę wykorzystać całą wiedzę do przemyślenia niektórych ustawień. Myślę, że wszyscy chcemy, aby samochód był szybszy. Wtedy to od ciebie zależy, jak pojedziesz w niedzielne popołudnie - powiedział Ricciardo.