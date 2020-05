Ricciardo: Wciąż mogę być mistrzem

Ricciardo zadebiutował w Formule 1 w ekipie HRT w 2011 roku. Przez większość kariery pozostawał związany z koncernem Red Bull, reprezentując barwy obu jego zespołów. Przed rozpoczęciem rywalizacji w 2019 roku nieoczekiwanie opuścił Red Bull Racing i przeniósł się do Renault. Ubiegły sezon ze sportowego punktu widzeniu nie był dla Australijczyka udany. Ani razu nie zameldował się na podium i ostatecznie zajął dziewiątą pozycję w punktacji.

Obecna umowa wiążąca Ricciardo z Renault wygasa z końcem sezonu 2020. 30-latek jest określony jako potencjalny następca Sebastiana Vettela w Ferrari. Niezależnie od spraw kontraktowych, pochodzący z Perth kierowca podkreśla, że jego celem wciąż jest mistrzowski tytuł.

- Podstawowym celem mojej podróży przez motorsport nie było dostanie się do Formuły 1. Był nim tytuł - powiedział Ricciardo w rozmowie z radiem BBC. - Czy byłem podekscytowany wizją jazdy w F1? Zdecydowanie. Czy kocham to? Zdecydowanie. Nie osiągnąłem celu, ale czy nadal czerpię z tego przyjemność? Zdecydowanie.

- Czy jeśli dziś zakończyłbym karierę, byłbym rozczarowany? Duża część mnie na pewno, ponieważ wciąż wierzę, że jestem wystarczająco dobry, aby osiągnąć cel. To mój cel ostateczny. A dzień, w którym przestanę w to wierzyć, będzie pewnie moim ostatnim w tym sporcie. Jednak teraz nadal uważam, że mogę zdobyć tytuł.

Ricciardo przyznał również, że nieco frustruje go fakt, iż w Formule 1 wiele zależy od zespołu, którego barw się reprezentuje.

- Frustrujące jest to, że ten sport w pewnym stopniu polega na posiadaniu odpowiedniego sprzętu we właściwym sezonie. Jednak na to też się pisałem i jest to poniekąd pasjonująca część tej dyscypliny.

- Wyzwanie polega na znalezieniu się w najlepszym na dany moment zespole. Ale czy po zmianie przepisów nasza ekipa nadal będzie na topie? To trochę jak szachy. Chciałbym żeby wszystko było czarno-białe i każdy z nas miał to samo. Moglibyśmy zobaczyć kto jest najlepszy. Jednak to tak nie działa. Mimo to, czuję, że najlepsi i tak znajdą sposób, aby wejść na szczyt - zakończył Daniel Ricciardo.