Wielomiesięczna saga związana z przyszłością Daniela Ricciardo dobiega końca. Wciąż jeszcze aktualny kierowca McLarena w przyszłym roku wróci do zespołu Red Bulla, który opuścił po sezonie 2018.

Australijczyk nie będzie jednak etatowym kierowcą. Ricciardo będzie pełnił obowiązki kierowcy testowego. Informację potwierdził Helmut Marko po pierwszej sesji treningowej w Abu Zabi.

- Ricciardo będzie naszym trzecim kierowcą. Mamy wielu sponsorów, musimy jeździć na pokazy i tym podobne, więc oczywiście jest jednym z najbardziej znanych i najlepiej dopasowanych kierowców - przyznał Marko.

W tym samym wywiadzie dla Sky Germany dr Marko przyznał, że Liam Lawson w przyszłym roku będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego w Red Bullu i Alpha Tauri. Lawson wystąpił w Red Bullu w pierwszym treningu na torze Yas Marina w piątek, zajmując piąte miejsce. W przyszłym roku skupi się na swoim programie wyścigowym w Japonii.

- Lawson niestety nie odniósł tak dużego sukcesu w Formule 2, jak byśmy tego oczekiwali, ale zanotował już bardzo dobrą passę w Alpha Tauri. Ma potencjał. W przyszłym roku będzie jeździł w Super Formule w Japonii i będzie rezerwowym kierowcą Red Bull Racing i Alpha Tauri. Więc to od niego zależy, czy zrobi krok w górę - stwierdził Marko.

Daniel Ricciardo wygrał z Red Bullem siedem wyścigów - pierwszy w Kanadzie w 2014 roku, a ostatni w Monako w sezonie 2018, gdzie dzielnie bronił się przed rywalami po awarii silnika w jego bolidzie. W czasie swojej kariery w Red Bullu Ricciardo dwukrotnie kończył sezon F1 na trzecim miejscu w klasyfikacji kierowców.

Na lata 2019-2020 Australijczyk zmienił zespół na Renault. W swoim drugim sezonie startów z francuską ekipą udało mu się wywalczyć długo wyczekiwane podium, na które producent czekał od 2011 roku. Najpierw Ricciardo zajął trzecie miejsce w GP Eifelu na Nurburgringu, a później powtórzył ten sukces na Imoli podczas GP Emilii-Romanii.

Po dwóch latach z Renault Ricciardo dokonał kolejnej zmiany zespołu - tym razem na McLarena, co było dużym ciosem dla francuskiej ekipy. W szeregach brytyjskiej stajni Australijczyk miał jednak kłopoty z nawiązaniem do formy Lando Norrisa, chociaż to do Ricciardo należy pierwszy triumf McLarena od 2012 roku - zwycięstwo w szalonym Grand Prix Włoch na torze Monza w sezonie 2021.

Słaba forma Ricciardo skłoniła jednak McLarena do zakończenia współpracy i zastąpienia Australijczyka jego rodakiem - Oscarem Piastrim, który po kontraktowym zamieszaniu z Alpine dołączy do zespołu z Woking w przyszłym roku.