Chociaż jego nazwisko nie było wymieniane zbyt często w odniesieniu do wolnych miejsc w F1 na sezon 2023, dopiero sobotnie potwierdzenie Pierre'a Gasly'ego jako kierowcy Alpine skłoniło Daniela Ricciardo do przyznania, że ​​nie będzie miał fotela w przyszłym sezonie.

W stawce wciąż dostępne są dwa miejsca, w Williamsie i ekipie Haasa. Bardzo możliwe, że Logan Sargeant wypełni lukę w tym pierwszym zespole, zakładając, że zdobędzie superlicencję w finale F2 w Abu Dhabi, podczas gdy Nico Hulkenberg i Antonio Giovinazzi są dwoma głównymi kandydatami do fotela w amerykańskim zespole.

W ostatnim czasie Ricciardo skupił się na możliwości zawarcia umowy rezerwowego kierowcy z jak najlepszym zespołem, który pozwoliłby mu utrzymać się w "obiegu". Ostatecznie Australijczyk nie będzie miał tego typu rolu w Mercedesie, chociaż obie strony prowadziły rozmowy.

- Wiedziałem o angażu Gasly'ego w Alpine. Rozmawiałem z nimi przez jakiś czas i wiedziałem, że byli bardzo zainteresowani Pierre'em. Powiedzmy, że byłem na to przygotowany i nie była to dla mnie niespodzianka. Rzeczywistość jest taka, że nie będzie mnie w stawce na sezon 2023. Teraz po prostu próbuje się przygotować do sezonu 2024 - przyznał kierowca McLarena.

Zapytany przez Motorsport.com, czy mógłby skorzystać w przyszłym roku z występów w takich seriach, jak NASCAR, Ricciardo podkreślił, że chce sięskupić na F1, nawet jeśli się nie ściga.

- Planem nadal jest zaangażowanie w F1. Powiedziałbym, że to trochę jak wciśnięcie pauzy, tak to widzę. Jeśli chodzi o moją karierę, celem jest powrót w 2024 roku - stwierdził Ricciardo.