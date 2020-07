Rodak zachęca Alonso

Alonso rozstał się z Formułą 1 po zakończeniu sezonu 2018. Hiszpan próbował swoich sił w różnych dyscyplinach sportu samochodowego, ale nigdy nie porzucił myśli o powrocie. Okazją ku temu miała być zapowiada na 2021 rok rewolucja techniczna. Z powodu pandemii koronawirusa zmiany regulacji zostały jednak odłożone w czasie, ale szanse na powrót dwukrotnego mistrza świata wciąż są żywe.

Choć miejsca w najlepszych zespołach są już zajęte, następcy Daniela Ricciardo poszukuje Renault - ekipa, z którą Alonso odnosił największe sukcesy. Pedro de la Rosa zdradził w rozmowie z hiszpańską Marcą, że zachęcał rodaka do powrotu.

- Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia co z tego wyjdzie, ponieważ koniec końców to jego własna decyzja - powiedział de la Rosa. - Mogę tylko stwierdzić, iż mam nadzieję, że wróci i to samo mu powiedziałem. F1 musi mieć w stawce najlepszych kierowców.

- To prawda, że nie ma obecnie wolnych miejsc w najbardziej konkurencyjnych samochodach, ale wyjątkowy kierowca zawsze robi wyjątkowe rzeczy, nawet w wolniejszym bolidzie.

De la Rosa porównał powrót Alonso do potencjalnego transferu Lionela Messiego z Barcelony do Granady, średniaka piłkarskiej La Liga.

- To trochę tak, jakby Messi dołączył do Granady. Z całym dla nich szacunkiem, wolałbym żeby grał tam, niż miałby zniknąć z ligi hiszpańskiej lub przenieść się do futsalu - podsumował Pedro de la Rosa.