Rywalizacja w sezonie 2021 wchodzi w decydującą fazę. Na dwa wyścigi przed końcem, Max Verstappen ma w zapasie osiem punktów nad Lewisem Hamiltonem.

Choć to Holender jest z przodu, faworytem wielu obserwatorów jest Hamilton, który w świetnym stylu wygrał wyścigi w Brazylii i Katarze, a Mercedes wyraźnie zanotował zwyżkę formy. Swojego byłego zespołowego kolegę dopinguje również Rosberg, jedyny, który w erze silników hybrydowych przerwał dominację Brytyjczyka.

- To niesamowicie zacięta walka - powiedział Rosberg w rozmowie ze Sportbuzzer. - Kierując się sercem, mówię Lewis. Przemawia za nim doświadczenie. Jednak sprawa tytułu jest całkowicie otwarta.

- Max jest naprawdę bardzo mocny. Siła mentalna jest niezbędna w takim pojedynku. Z pewnością nie jest to dla niego łatwe, ponieważ pierwszy raz jest w takiej sytuacji. I to przeciwko kierowcy z największymi sukcesami w Formule 1. Już przez to zasługuje na wielkie uznanie.

Rosberg zapewnił sobie tytuł podczas finału sezonu 2016 na torze Yas Marina w Abu Zabi. Niemiec podkreśla, że jeśli Verstappen myśli o mistrzostwie, musi wykorzystać każde najmniejsze potknięcie Hamiltona.

- Musisz wykorzystać sytuacje, kiedy Lewis ma chwilę słabości, mniejszą motywację czy traci spokój. Wtedy pełny atak. Innymi słowy, musisz zdobywać jak najwięcej punktów, ponieważ Lewisa nigdy nie można skreślać. Zawsze się podniesie.

- Za każdym razem, gdy widzę jak Lewis zwycięża, coraz bardziej rozumiem dlaczego pokonanie go było tak trudne.

Pierwszy trening przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej ruszy w piątek o godzinie 16:30 czasu polskiego.