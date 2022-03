Rośnie zainteresowanie Formułą 1

Formuła 1 przeżywa gwałtownie rosnącą popularność na całym świecie m.in. dzięki sukcesowi serii platformy Netflix „Drive to Survive”. Przekłada się to na jej umocnienie na takich rynkach jak Stany Zjednoczone.

Wiele zespołów ogłosiło w trakcie zimy nowe umowy handlowe, nawiązując współpracę z kolejnymi partnerami. Po tym, jak Max Verstappen zdobył mistrzostwo, ekipa którą reprezentuje - Red Bull Racing, podpisała kontrakty z amerykańskim gigantem technologicznym Oracle i Bybit, giełdą wymiany kryptowalut. Ferrari nawiązało dużą kooperację z Santanderem i Velasem.

Alfa Romeo również przedstawiła zimą nowych sponsorów. Zespół w tym kontekście otrzymał ogromny impuls, rekrutując do składu pierwszego chińskiego kierowcę F1, Guanyu Zhou.

Szef Alfa Romeo F1 Team Orlen, Frederic Vasseur, wskazał, że zespoły przyciągając do siebie kolejne biznesy, postrzegają ten stan rzeczy jako rosnące zainteresowanie serią.

- Wynika to z połączenia wielu elementów, ale zainteresowanie F1 jest ogromne - powiedział Vasseur. - Mieliśmy tego przykład podczas wielu imprez w ciągu zeszłego roku. Np. na wyścig w Austin przybyła największa liczba fanów w historii Formuły 1. Rośnie też oglądalność w telewizji.

- Myślę, że jesteśmy bardzo atrakcyjni jako sport, coraz bardziej, również jako zespół, co wynika z naszych ambicji. Sądzę, że budujemy silny projekt, z nowymi sponsorami - podkreślił. - To wspaniałe uczucie. Przepraszam, jeśli przeszkadzamy Wam wysyłając tyle mówiących o tym komunikatów prasowych. Wspaniale jednak, że nowi kontrahenci dołączają do zespołu każdego dnia.

Vasseur przyznał niedawno, że wsparcie ze strony partnerów Zhou pozwoliło Alfie Romeo zbliżyć się do rocznego budżetu w wysokości 140 milionów dolarów, co jest dla ekipy z Hinwil „mega szansą”.

Zak Brown, dyrektor generalny McLaren Racing, zgodził się, że F1 czeka dobra dekada pod względem biznesowym, dzięki rosnącemu zainteresowaniu na całym świecie.

- Formuła 1 jest w bardzo dobrej sytuacji w aspekcie komercyjnym - powiedział Brown. - Mamy więcej grand prix niż kiedykolwiek wcześniej, a popyt na nie w telewizji, Internecie i na Netflixie jest bardzo duży.

- Zgłosiło się do nas wielu nowych kooperantów. Sukces ten zauważamy już od jakiegoś czasu. Współpracujemy z 45 firmami, wiele z nich dołączyło do nas w zeszłym roku. Są to jedne z największych biznesów na świecie. Świetnie, że inni w tym sporcie również przyciągają duże organizacje. Myślę, że jesteśmy w bardzo dobrej kondycji, a przy obecnym poziomie rywalizacji na torze i wprowadzonym rocznym ograniczeniu budżetu ekip, wyścigi powinny być jeszcze bardziej wyrównane. Uważam, że czeka nas naprawdę udana dekada w Formule 1 - zaznaczył.

W tegorocznym kalendarzu znalazła się rekordowa liczba 23 wyścigów. Jednak wraz z odwołaniem Grand Prix Rosji harmonogram został skrócony do 22 rund. Mimo to dyrektor generalny F1 Stefano Domenicali powiedział, że „nie ma problemu” z zastąpieniem tej imprezy.

Katar i Chiny powrócą do mistrzostw w przyszłym roku. Do tego prowadzone są rozmowy z Las Vegas w celu zwiększenia liczby wyścigów w Stanach Zjednoczonych do trzech.