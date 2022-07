Williams zaprezentował mocno zmieniony samochód podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii. Nowy pakiet zastosowano wówczas tylko w bolidzie Alexa Albona. Stajnia jednak nie zebrała na jego temat zbyt wielu danych, gdyż ich kierowca miał poważny wypadek już na samym początku wyścigu na Silverstone.

Ekipa z Grove zdołała wyrobić się z odbudową zniszczonego FW44 i już w kolejny weekend Albon zdołał ukończyć główny wyścig w ramach Grand Prix Austrii na dwunastej pozycji.

Williams przygotował już pakiet ulepszeń również dla FW44 Nicholasa Latifiego na dwunastą rundę sezonu, która w tym tygodniu będzie gościła na torze Paul Ricard.

Nicholas Latifi jest jedynym pełnoetatowym kierowcą w tegorocznej kampanii, który jeszcze nie punktował.

- Jestem super podekscytowany przyjazdem do Francji, ponieważ jest to pierwszy wyścig, w którym będę dysponował aktualizacjami - potwierdził Latifi.

- Po wdrożeniu ich w samochodzie Alexa otrzymaliśmy kilka pozytywnych sygnałów, więc nie mogę doczekać się, kiedy również ja to sprawdzę - dodał. - Mam nadzieję na poprawę tempa, którego nam brakowało, co pozwoliłoby nam bardziej włączyć się do walki.

Czytaj również: Trzy lata w Williamsie to za długo

Williams wciąż zamyka tabelę w klasyfikacji konstruktorów, ale jest zachęcony możliwościami zmodernizowanego FW44.

- Chociaż pogoda w Silverstone, a także format weekendu ze sprintem w Austrii nie były idealne do testów, zebraliśmy wystarczająco zachęcające opinie dające nam pewność, że zrobiliśmy krok naprzód - powiedział szef działu osiągów w Williamsie, Dave Robson.

- W warunkach, które prawdopodobnie będą ciepłe, suche i stabilne w ten weekend, postaramy się wykorzystać piątkowe treningi na zapoznanie Nicholasa z nowymi częściami, a także będziemy kontynuowali pracę w aspekcie jak najlepszego wykorzystana wydajności nowego pakietu - dodał.

Czytaj również: Ocon pozytywnie o poprawkach Alpine

Najszybsze samochody F1, które nie zdobyły mistrzostwa świata