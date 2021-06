Rozbici przez Verstappena

W Grand Prix Styrii kierowca Red Bull Racing minął metę 37,5 sekundy przed Lewisem Hamiltonem, który drugi raz zmienił opony i zdobył bonusowy punkt za najszybsze okrążenie. Valtteri Bottas obronił podium przed zakusami Sergio Péreza. Dzieliło ich pół sekundy.

Pierwszy raz od 2014 roku Mercedes ma za sobą cztery wyścigi bez wygranej.

Po starcie z trzeciego pola Lando Norris zajął piąte miejsce, wyprzedzając kierowców Ferrari, Carlosa Sainza i Charlesa Leclerca. Top 10 uzupełnili Lance Stroll, Fernando Alonso i Yuki Tsunoda.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start

