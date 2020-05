Rozbieżne cele Ferrari i Vettela

Ferrari ogłosiło we wtorek, że Vettel opuści zespół z końcem sezonu 2020. Jego następcą zostanie Carlos Sainz, obecnie wciąż reprezentujący barwy McLarena. Komunikat Scuderii głosi, że decyzja o zaprzestaniu rozmów kontraktowych z Niemcem podjęta została wspólnie. Sam kierowca zaznaczył, że brakuje już chęci do pozostania razem.

Przemawiając podczas Motor Valley Fest, Binotto szerzej wytłumaczył podjęte działania, nazywając je słusznym wyborem.

- Zamknęliśmy pewien okres z Sebastianem - powiedział Binotto. - Pracuje on w naszym zespole szósty rok. Podziwiam go jako człowieka i profesjonalnego kierowcę. Bardzo go szanuję.

- Jednak w ostatnich tygodniach świat się zmienił, nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale i technicznego oraz sportowego. Przed nami trudne wyzwania, pełne przeszkód. Teraz kładziemy podwaliny pod naszą przyszłość i chcemy mieć określone perspektywy.

- Rozmawialiśmy z Sebastianem i odkryliśmy, że nie dzielimy tych samych celów, krótko- lub długoterminowych.

Sainz zajmie miejsce Vettela po udanym sezonie 2019. Hiszpan nieźle spisywał się w McLarenie, zajął szóste miejsce w mistrzostwach i wywalczył pierwsze podium. Binotto cieszy się z transferu Sainza i uważa, że wpłynie to pozytywnie na dynamikę w zespole.

- Świetnie, że Sainz dołączył. Jest bardzo mądry, młody, choć brał udział już w pięciu sezonach. To mocny i niezawodny kierowca, który zdobył wiele punktów. Idealny kandydat do połączenia z Charlesem [Leclerkiem] - zakończył Mattia Binotto.

Polecane video