Czasówka potwierdziła dobrą formę Mercedesa na Autodromo Hermanos Rodriguez. Russell ustawi swojego W13 na drugim polu. Niewykluczone, że zdobyłby drugie pole position w karierze, ale popełnił błąd w trzecim sektorze i odpuścił finałowe okrążenie.

- Zespół zasłużył dziś na więcej - powiedział Russell, przepytywany po kwalifikacjach przez Davida Coultharda. - Na ten weekend przygotowali świetny samochód wyścigowy. Te wyniki to świadectwo ich ciężkiej pracy. Już w zeszłym tygodniu Lewis pokazał do czego może być zdolny bolid.

- Czuję, że pole position mogło być nasze, ale z mojej strony było to okropne okrążenie i mam do siebie pretensje. Jednak koniec końców za kwalifikacje nie ma punktów. Jestem podekscytowany powrotem do pierwszego rzędu.

Jeszcze przed przyjazdem do Meksyku, w Brackley z optymizmem wypowiadali się o swoich szansach. Tor Hermanos Rodriguez maskuje nieco wady tegorocznego Mercedesa i jego duży opór.

- Przywieźliśmy poprawki do Austin, ale wydaje mi się, że tam nie było okazji pokazać, co są warte. Jednak tutaj, na dużej wysokości, opór jest mniej znaczący. Zwykle na tym przegrywamy z Red Bullem, który zabiera nam 0,3 s. Tutaj tak nie jest i pewnie dlatego jesteśmy tak konkurencyjni.

Sugestię, że start z drugiego pola - znajdującego się poza optymalną linią - będzie sporym problemem, Russell skomentował krótko.

- Na pewno nie odpuścimy. Wszystko jest możliwe.