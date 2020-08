Wyścig na torze Silverstone dla ekipy z Hinwil rozpoczął się pozytywnie. Giovinazzi awansował o trzy miejsca na starcie i zespół wierzył w walkę o punkty. Wszystko zmieniło się po drugim wyjeździe samochodu bezpieczeństwa i serii pit stopów. Po powrocie na tor kierowcy obydwóch bolidów mieli kłopot z utrzymaniem dobrego tempa tracąc kontakt z punktowaną dziesiątką.

Czytaj również: Zwycięstwo na kapciu

- To była rozczarowująca niedziela - nie ukrywał Frederic Vasseur, szef zespołu. - Dobrze prezentowaliśmy się na początku, wskakując na dwunastą pozycję, tuż za Ocona i Vettela, pokazaliśmy wtedy dobre tempo.

- Staraliśmy się o dobry wynik aż do samego końca, ale nie byliśmy w stanie poczynić dalszych postępów po zmianie opon na twardą mieszankę - dodał. - Mamy jeszcze jeden wyścig w Silverstone, więc musimy przejrzeć dane, aby znaleźć jak najlepszy sposób na poprawę wyników w przyszły weekend.

- To nie był wyścig, jakiego się spodziewaliśmy - przyznał Kimi Raikkonen. - Na początku myślałem, że włączymy się do walki, ale po pit stopie tempo nie było wystarczające do podjęcia rywalizacji z innymi. Musimy spojrzeć, jak poprawić nasze wyniki przed wyścigiem w przyszły weekend. Do tego na ostatnich okrążeniach miałem problem z przednim skrzydłem, choć koniec końców to i tak nie miało znaczenia. Nie jestem pewien co się z nim stało.

Antonio Giovinazzi dodał: - To był dość trudny wyścig, ale sądzę, że zrobiliśmy wszystko co mogliśmy. Miałem dobry start i zyskałem kilka miejsc. Zaliczyliśmy dobry pit stop, ale po drugim okresie samochodu bezpieczeństwa miałem problem z tempem. Do tego pięć sekund kary na koniec oznaczało, że straciłem jeszcze dwie pozycje. Mieliśmy nadzieję, że będziemy bardziej konkurencyjni. Przyjrzymy się danym, aby poprawić się i zrobimy co w naszej mocy, żebyśmy postawili krok naprzód, kiedy znów będziemy tutaj ścigali się.