Od czasu przejścia z Renault do McLarena w tym roku, Daniel Ricciardo ma spore problemy w dotrzymaniu kroku koledze z ekipy - Lando Norrisowi. Brytyjczyk w sezonie 2021 już trzykrotnie gościł na podium.

Dzięki dobrym wynikom Norris, który jest o ponad dekadę młodszy od Ricciardo, podpisał nową długoterminową umowę z McLarenem. Szef zespołu Andreas Seidl mówił, że to „wieloletni kontrakt bez dokładnej daty”.

- Już pod koniec zeszłego roku było dla nas jasne, że możemy na nim polegać - mówił Niemiec dla stacji RTL. - On również jest zadowolony ze współpracy z nami, więc była to prosta i logiczna decyzja o przedłużeniu umowy na tak wczesnym etapie.

Sprawy wyglądają zupełnie inaczej w przypadku Ricciardo.

- Nie sądzę, by wyobrażał sobie, iż zmiana zespołu będzie tak trudna - powiedział Seidl. - Jest rozczarowany i my też. Myśleliśmy, że to pójdzie szybciej.

- Jednak nadal jestem przekonany, że zaskoczy w pewnym momencie - dodał.

W klasyfikacji mistrzostw Lando Norris jest trzeci, ma 104 punkty na koncie. Ósmy Daniel Ricciardo zebrał dopiero 40 oczek.