Rozczarowujący sezon Pereza

Kanadyjska ekipa walczy z Toro Rosso o szóste miejsce w klasyfikacji zespołów i na dwie rundy przed końcem dzieli je jeden punkt. Do piątego Renault Racing Point traci 18 punktów.

- Wydaje mi się, że nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy w tym roku. W pewnym sensie to był rozczarowujący sezon. Od początku widzieliśmy, że nie jest świetnie, ale spodziewaliśmy się, że w późniejszej fazie będziemy bardziej konkurencyjni. W drugiej połowie sezonu byliśmy silniejsi na różnych torach i w różnych warunkach, co zawsze jest pozytywne - mówił Perez.

- Myślę, że McLaren był bardzo konsekwentny i bardzo silny, ale mieszaliśmy się z innymi zespołami środka stawki i do letniej przerwy zdobyliśmy sporo punktów. Mamy wiele pozytywów, ale ogólny obraz nie jest taki, jakiego oczekiwaliśmy - dodał.

- Nie mamy dobrego tempa w kwalifikacjach, ale w dniu wyścigu, jesteśmy mocniejsi, również dzięki strategii zespołu. Pod tym względem ekipa była niesamowita. Zawsze maksymalizowała nasze możliwości, zwłaszcza w ostatnich wyścigach. Myślę, że przechytrzyliśmy kilka ekip. Nadal mamy sporo do ugrania. W tej chwili toczymy walkę z Toro Rosso, więc mam nadzieję, że finalnie będziemy z przodu - zakończył.