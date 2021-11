Grand Prix Walencji, które odbędzie się w ten weekend, będzie ostatnim wyścigiem Rossiego w MotoGP. Włoch po 26 latach odchodzi na emeryturę.

Lando Norris, który jest wielkim fanem włoskiego motocyklisty, przyznał, że jest w stałym kontakcie z legendą wyścigów jednośladów.

- Wysłał mi wiadomość niedawno, że rozpoczyna swój ostatni wyścig w karierze. Ja w odpowiedzi napisałem, że będę tęsknić za jego występami i pogratulowałem mu wszystkich osiągnięć - tłumaczył.

- Rozmawiamy ze sobą od czasu do czasu. Myślimy o tym, aby wspólnie wystartować w jakimś wyścigu. Valentino chce teraz jeździć samochodami GT. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie zrealizować nasz pomysł.

Valentino Rossi nie sprecyzował w jakiej serii wyścigowej ma zamiar jeździć. Kierowca McLarena mówiąc dalej o 9-krotnym mistrzu świata przyznał, że to właśnie Rossi zmotywował go do ścigania.

- Obserwowałem go, gdy miałem już 5-6 lat. To on skłonił mnie do tego, aby spróbować swoich sił w wyścigach. Bez niego moje ambicje, aby zostać kierowcą wyścigowym prawdopodobnie nie byłyby takie wysokie. Będę za nim tęsknić w MotoGP. Myślę, że inny mają podobne odczucia - podsumował.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images