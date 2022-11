Aktualna umowa Hamiltona wiąże go z Mercedesem aż do końca 2023 roku. Obecnie 37-latek, jeszcze w ubiegłym roku zaznaczał, że raczej nie zamierza wzorem Fernando Alonso jeździć aż do „czterdziestki”, a nawet dłużej. Teraz jednak najwyraźniej zmienił zdanie i niedawno przekazał, że celem jest wieloletni kontrakt.

- Zamierzamy podpisać kolejną umowę - powiedział Hamilton. - Powiedziałbym, że usiądziemy i przedyskutujemy to w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Wolff - szef zespołu - zapewnił, że w Mercedesie nikt nie rozgląda się za innym kierowcą, a jeden z wyścigowych foteli „należy” do Hamiltona. Podkreślił również, że nie widzi powodu, by jakoś specjalnie spieszyć się z rozmowami na temat kontraktu i te mogą zacząć się po zakończeniu trwającej jeszcze kampanii.

- Jeszcze nie zaczęliśmy rozmów - powiedział Wolff. - Chcemy najpierw zakończyć sezon i następnie znajdziemy trochę spokoju zimą. Podobnie zrobiliśmy ostatnio. Rozpoczęliśmy dosłownie w czasie ferii zimowych i rozmowy trwały dwa miesiące.

Niewykluczone, że kolejna umowa dotyczyć będzie również aspektów pozasportowych. Od początku swojej kariery Hamilton ma związki z Mercedesem. Gdy był w McLarenie, samochody ekipy z Woking napędzane były silnikami niemieckiego producenta.

- Teraz jest dla nas kimś więcej niż tylko kierowcą. Chociaż nie mówimy jeszcze o końcu kariery, ważna jest także dyskusja o roli ambasadora, zarówno Mercedesa, jak i wielu sponsorów, jakich mamy, oraz o wpływie na szerszą publiczność.

Sam Hamilton o swoich związkach z Mercedesem powiedział: - Moim celem jest być razem z Mercedesem. Jestem z nimi od 13 roku życia. To moja rodzina. Mercedes-Benz naprawdę jest moją rodziną.

- Są ze mną na dobre i na złe. Byli ze mną, gdy wyrzucono mnie ze szkoły, gdy przechodziłem przez to wszystko w 2020 roku, gdy popełniałem błędy i gdy w mediach pojawiały się różne gówna. Byli ze mną w chwilach wzlotów i upadków.

- Wierzę w tę markę. Wierzę w ludzi, którzy są w tej organizacji. I chcę być ich jak najlepszym kumplem z zespołu. Razem możemy uczynić tę markę lepszą, łatwiej dostępną i silniejszą. Uważam, że mogę być tego częścią.