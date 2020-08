Rozsądne podejście Ferrari

Hiszpan, który obecnie jeździ dla McLarena, został zapytany o niedawne przyznanie się dyrektora Ferrari - Johna Elkanna, że czerwony bolid raczej nie będzie wygrywał wyścigów co najmniej do 2022 roku.

Broniąc prognozy Elkanna, Sainz powiedział: - Nie musisz bądź geniuszem, aby zobaczyć, że Formuła 1 jest zdominowana przez Mercedesa.

- W tej chwili każdemu, niezależnie od tego, czy jest to Ferrari, Red Bull, McLaren, Renault czy Racing Point, trudno jest walczyć o mistrzostwo świata z ich dominacją w tym roku. Do tego w sezonie 2021 samochody będą praktycznie takie same.

- To po prostu zdrowy rozsądek, że do 2022 roku bardzo trudno będzie pokonać Mercedesa - dodał.

Tymczasem Sainz był krytyczny wobec relacji telewizyjnych z Formuły 1, argumentując, że chociaż samochody nigdy wcześniej nie były aż tak szybkie, nie wyglądają wystarczająco spektakularnie na ekranach.

- Doświadczyłem ewolucji samochodów od 2015 do 2020 roku i mają lepsze tempo o prawie dziesięć sekund. Są o wiele szybsze i jako kierowca możesz poczuć siłę przeciążenia oraz jak to oddziałuje na ciało - powiedział.

- Martwi mnie, że to się tak nie prezentuje w telewizji. Zapewniam, że niczego nie da się porównać do tegorocznych samochodów. Jesteśmy o 3 lub 4 sekundy szybsi od złotej ery z 2004 i 2005 roku, ale tego nie widać w transmisjach.

- Mercedes jest piękny, to dzieło sztuki i najszybszy samochód w historii F1, ale nie jest wystarczająco doceniany, ponieważ telewizja nie pokazuje, jak szybko jeździmy - zakończył Sainz.