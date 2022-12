Rozstanie z Alfą Romeo

Podczas Grand Prix Abu Zabi zamykającego sezon 2022, krążyły plotki, że pozycja Mattii Binotto jako szefa Scuderii Ferrari jest wątpliwa. Wkrótce jako jego następcę zaczęto wymieniać Frederica Vasseura.

Wiadomo już, że Binotto opuści ekipę z Maranello pod koniec 2022 roku, a teraz potwierdzono również, że Vasseur odchodzi z Alfy Romeo. Francuz przejdzie do Ferrari.

54-letni Vasseur dołączył do Saubera w lipcu 2017 roku, wkrótce po tym, jak nowi akcjonariusze przejęli formację z Hinwil. W sumie spędził tam nieco ponad pięć pełnych sezonów F1. Ostatnie cztery prowadząc zespół pod marką Alfa Romeo. Ekipa ta zajęła szóste miejsce w mistrzostwach w kampanii 2022, co jest najlepszym wynikiem od dziesięciu lat.

- Przygotowując się do zakończenia mojej przygody w Alfa Romeo F1 Team Orlen mogę z sentymentem spojrzeć na te sześć, wspólnych lat - powiedział Vasseur. - Mam dług wdzięczności wobec każdego pracownika zespołu, bo to dzięki nim ekipa stanęła na nogi i pnie się po szczeblach naszej dyscypliny.

- Jestem dumny z pracy, którą wspólnie wykonaliśmy jako zespół i firma, a jeszcze bardziej z mocnych fundamentów, które położyliśmy pod to, co będzie dalej: ale to, z czego jestem najbardziej dumny, to ludzie, dzięki którym to wszystko było możliwe, którzy z czasem stali się przyjaciółmi - dodał. - Zawsze będę kibicował tej formacji gdziekolwiek nie pójdę. Wiele nauczyłem się podczas mojej pracy jako dyrektor generalny i dyrektor zespołu i czuję, że każdy dzień przygotowuje mnie do tego, co ma nadejść. Wiem, że Alfa Romeo F1 Team Orlen będzie rozwijała się z dnia na dzień.

Ze swoją rolą w Sauberze pożegna się w styczniu przyszłego roku. Do jego stanowiska natomiast przymierzany jest Andreas Seidl pracujący obecnie dla McLarena.