George Russell zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach przed Grand Prix Brazylii na Interlagos. Kierowca Mercedesa najechał na białą linię przy hamowaniu na końcu pierwszego sektora, po czym pojechał prosto w żwir, a później jeszcze obrócił swój bolid i głęboko zakopał tył Mercedesa.

To zdarzenie wywołało czerwoną flagę na torze. Warunki w Sao Paulo uległy pogorszeniu, przez co po wznowieniu rywalizacji żaden z kierowców nie był już w stanie poprawić swojego rezultatu.

- Przede wszystkim jestem szczęśliwy, że jestem na trzecim miejscu. Ogromne gratulacje dla Kevina. Wykonał świetną pracę, a Haas naprawdę zasługuje na to za wszystkie wysiłki, które wkłada w rywalizację. Oczywiście trzecie miejsce to niekoniecznie pozycja, w której chcemy być, ale jest to bardzo dobre miejsce do rozpoczęcia wyścigu sprinterskiego - przyznał Russell po zakończeniu kwalifikacji.

Kierowca Mercedesa chciałby skupić się już na reszcie weekendu i powalczyć jutro z Maxem Verstappenem.

- Myślę, że to nasza najlepsza szansa na bycie przed Maxem i Red Bullem, czyli mieszane warunki. Mam nadzieję, że będzie na tyle dobrze, aby fani nadal mogli cieszyć się wyścigiem. Myślę, że jesteśmy gotowi na dobre ściganie - podsumował Brytyjczyk.