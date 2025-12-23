Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Formuła 1

Russell: Chcę się zmierzyć z Maxem

George Russell przyznał, że jest gotowy na walkę o tytuł mistrza F1.

Piotr Furman Filip Cleeren
Edytowano:
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Autor zdjęcia: Andy Hone / Motorsport Images

Brytyjczyk twierdzi, że jest wystarczająco utalentowany, by po udanym sezonie 2025 w Mercedesie znaleźć się w gronie pretendentów walczących o tytuł w Formule 1.

Po trzech latach współpracy z Lewisem Hamiltonem, zakończonej z niemal taką samą liczbą punktów i większą liczbą zwycięstw, Russell pewnie ugruntował swoją pozycję głównego kierowcy Mercedesa i był jedynym kierowcą, poza trzema kandydatami do tytułu, który wygrał Grand Prix w 2025 roku.

Jego regularność była kluczowa dla Mercedesa, który zdobył drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów – 18 razy plasując się w pierwszej piątce w 24 wyścigach i tylko raz nie zdobył punktów, zajmując 11. miejsce w Monako. Russell ma za sobą 45 rund bez wypadku kończącego wyścig.

Czytaj również:

Zapytany, czy miniony sezon był jego najlepszym w F1, Brytyjczyk odpowiedział: - Tak, to był zdecydowanie mój najsolidniejszy sezon pod względem osiągów oraz najbardziej regularny, z najmniejszą liczbą błędów.

- Zdecydowanie wiem, że mogę rywalizować z kierowcami ze ścisłej czołówki. Max [Verstappen] jest obecnie bez wątpienia najlepszy i to z nim chciałbym się zmierzyć. To jedyny kierowca w stawce, z którym chciałbyś być w zespole, żeby móc sprawdzić swoją konkurencyjność.

Russellowi jak dotąd nie udało się jednak rzucić Verstappenowi realnego wyzwania, gdyż Holender zazwyczaj korzystał z bardziej konkurencyjnych maszyn, choć Mercedes w 2025 roku stwarzał znacznie większe zagrożenie niż wcześniej.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

W przyszłym roku, rozpoczynając swój ósmy sezon w F1 – piąty w Mercedesie – Russell szuka inspiracji u Michaela Schumachera. Niemiec pomógł obudować odnoszący sukcesy zespół Ferrari i zdobył mistrzostwo w swoim piątym sezonie w Maranello, rozpoczynając serię kolejnych tytułów mistrzowskich.

- Zawsze myślę o Schumacherze, który zdobył pierwszy tytuł w Ferrari po pięciu sezonach - dodał Russell. - Ludzie pamiętają tylko lata chwały, ale większość nie pamięta tych czterech lat bez zwycięstwa w mistrzostwach.

- Dla mnie zajęcie drugiego, czy dwudziestego miejsca w mistrzostwach, to prawie to samo. Wiele się nauczyłem po doświadczeniach z Williamsem, kiedy co weekend byłem z tyłu. To było bardzo frustrujące, ale teraz, kiedy mam konkurencyjny samochód, wciąż nie walczę o mistrzostwo.

- Albo walczysz o mistrzostwo, albo nie. Nikt nie chce być drugi, więc jestem na to gotowy, ale muszę być cierpliwy - dodał.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Kierowcy są zadowoleni

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Piotr Furman
Krótsze Safari

Krótsze Safari

WRC
WRC
Krótsze Safari
Kierowcy są zadowoleni

Kierowcy są zadowoleni

Formuła 1
Formuła 1
Kierowcy są zadowoleni
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Max Verstappen
Więcej o
Max Verstappen
W Red Bullu bez obaw

W Red Bullu bez obaw

Formuła 1
Formuła 1
W Red Bullu bez obaw
Verstappen: To nie jest przyjemne

Verstappen: To nie jest przyjemne

Formuła 1
Formuła 1
Verstappen: To nie jest przyjemne
Perez nie oszczędza Red Bulla

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Perez nie oszczędza Red Bulla
Red Bull Racing
Więcej o
Red Bull Racing
Horner musiał odejść

Horner musiał odejść

Formuła 1
Formuła 1
Horner musiał odejść
Verstappen: Nie byliśmy w grze

Verstappen: Nie byliśmy w grze

Formuła 1
Formuła 1
Verstappen: Nie byliśmy w grze
Koniec ery Marko

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Koniec ery Marko

Najnowsze wiadomości

Krótsze Safari

Krótsze Safari

WRC
WRC WRC
Krótsze Safari
Russell: Chcę się zmierzyć z Maxem

Russell: Chcę się zmierzyć z Maxem

Formuła 1
F1 Formuła 1
Russell: Chcę się zmierzyć z Maxem
Kierowcy są zadowoleni

Kierowcy są zadowoleni

Formuła 1
F1 Formuła 1
Kierowcy są zadowoleni
W Red Bullu bez obaw

W Red Bullu bez obaw

Formuła 1
F1 Formuła 1
W Red Bullu bez obaw

Prime

Poznaj pakiet premium
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry