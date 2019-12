George Russell na Interlagos stracił niespełna dwie sekundy do swojego pierwszego punktu w F1.

Okres pierwszego samochodu bezpieczeństwa pozwolił Russellowi i Robertowi Kubicy na oddublowanie się. Późniejsza kolizja kierowców Ferrari przełożyła się na sprint w końcówce wyścigu.

Pomimo, że różnice czasowe między samochodami były znacznie mniejsze, a kilku kierowców odpadło z walki, Russell nie zdołał wbić się do czołowej dziesiątki. Linię mety minął jako trzynasty, a po karze dla Nico Hulkenberga został sklasyfikowany na dwunastej pozycji.

- Na początku to był długi samotny wyścig, a potem nagle wszystko zaczęło się od nowa – powiedział Russell, który był 1.668s za dziesiątym Daniiłem Kwiatem. (Przedzielił ich jeszcze Kevin Magnussen)

- Fajnie, że wreszcie włączyłem się do rywalizacji. Dawałem z siebie wszystko, spróbowałem kilku manewrów wyprzedzania, robiliśmy co mogliśmy, ale widocznie nie było nam to pisane. Zajęte miejsce stanowiło maksimum naszych możliwości - dodał.

Jedyny punkt dla Williamsa w tym roku zdobył Robert Kubica. Polak został sklasyfikowany na dziesiątym miejscu w Grand Prix Niemiec.