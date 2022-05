Ciasny tor wytyczony na ulicach Monte Carlo oraz okalające go bariery zwykle nie wybaczają nawet najmniejszego błędu. Russellowi się jednak „upiekło” - w trzecim segmencie kwalifikacji dotknął on bariery w lewym zakręcie rozpoczynającym szykanę za tunelem. Zawieszenie Mercedesa W13 przetrwało kontakt.

Sam kierowca był zaskoczony, że mógł kontynuować jazdę i ostatecznie ruszy do wyścigu z szóstej pozycji.

- Na moim najszybszym okrążeniu uderzyłem w ścianę po lewej stronie za tunelem - powiedział Russell. - Co niesamowite, widać nawet jak wygina się wahacz, ale jakimś cudem udało się utrzymać to w całości.

- Ukończyłem okrążenie i wszystko wygląda w porządku. Prawdopodobnie będziemy musieli to dokładnie sprawdzić. Gdy dotkniesz bariery i wyjdziesz z tego cało, to trochę jak igranie z ogniem. Myślisz sobie: „Wow, naprawdę nie wiem, jak kto się udało”.

Pytany o to czy mógł zostawić większy margines we wspomnianym miejscu, Russell odparł: - Wydłużyłoby to czas okrążenia, więc to trochę „ryzyk-fizyk”. Jeśli zostawisz margines, stracisz czas. To jeden z czternastu zakrętów.

Mercedes, wciąż trapiony problemami z samochodem, nie spodziewał się wiele po rywalizacji w Monako. Dlatego Russell nie tryska euforią na myśl o szóstym polu startowym.

- P6 to nie wynik, który można świętować. Jednak jeśli spojrzeć obiektywnie, nie było powodów, dla których moglibyśmy być wyżej. Naprawdę mamy problemy z osiągami samochodu. To bardzo trudny weekend.

- W Barcelonie naszymi mocnymi stronami były prędkość maksymalna oraz szybkie zakręty. Nic z tego nie ma w Monako. Sądzę więc, że mogę być zadowolony z okrążenia. Oczywiście, pojawiła się czerwona flaga, ale chyba byłem 0,4 s przed Lewisem Hamiltonem i Fernando Alonso. To obiecujące.

