Russell zajął dwunaste miejsce w kwalifikacjach na torze w Imoli. Od awansu do ostatniego segmentu czasówki dzieliło go 0,123s.

Oczekując na drugą rundę sezonu 2021 wierzył, że będzie miał szanse powalczyć o Q3 na torze sprzyjającym Williamsowi. Jednak początek weekendu nie układał się po jego myśli. Jeździł wolniej od kolegi zespołowego Nicholasa Latifiego. Natomiast w decydującym momencie wszystko zaczęło iść po jego myśli.

- To była dobra sesja. Przed tym weekendem miałem nadzieję na awans do Q3 i punkty - powiedział Russell. - Jednak po każdej z wcześniejszych sesji myślałem, że sukcesem będzie już wyjście z Q1.

- Przez całą dotychczasową część weekendu Nicholas miał przewagę nade mną na każdym okrążeniu. Byłem zdezorientowany tą sytuacją - kontynuował. - Myślałem, że dobrze jeżdżę, a bolid sprawował się nieźle. Był jednak szybszy ode mnie, za każdym razem o jakieś trzy lub cztery dziesiąte sekundy, nawet w Q1.

- Nagle w Q2 wszystko ożyło. Bolid spisywał się świetnie. Chciałem nawet sięgnąć po drugi zestaw średnich opon, kiedy byłem dziesiąty, czy jedenasty. To było dość zaskakujące. Oczywiście zdecydowaliśmy się jednak na miękkie opony i przyśpieszyłem o kolejne trzy dziesiąte sekundy.

- Podsumowując, byłem bardzo zadowolony z drugiego segmentu czasówki, ostatecznie zajmując dwunaste miejsce. To zdecydowanie lepszy wynik, niż oczekiwałem przed tą sesją - przekazał.

W odniesieniu do perspektyw na jutrzejszy wyścig, dodał: - Wygląda na to, że nasz samochód spisuje się lepiej w trybie wyścigowym niż kwalifikacyjnym. Mamy najszybszy bolid na prostej. Wszystko prezentuje się dość obiecująco. To jeden z najlepszych torów dla nas. W każdym razie spodziewam się, że będziemy w połowie stawki Q2 przez większość sezonu, ale mam też nadzieję, że pewnego dnia powalczymy o trzeci segment czasówki i o punkty.

