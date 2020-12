Russell może być sfrustrowany

Lewis Hamilton nie wystąpił w Grand Prix Sakhiru z powodu zakażenia koronawirusem. Choć Mercedes ma „na etacie” rezerwowego Stoffela Vandoorne’a, zdecydowano się posłać w bój George’a Russella. Wyjątkowo zwolniony z obowiązków w Williamsie, Anglik prowadził w wyścigu, ale wygranej pozbawiły go błędy popełnione przez zespół.

W tej chwili nie jest jeszcze jasne czy Russell ponownie zastąpi Hamiltona. Mistrz świata czuje się coraz lepiej i nadal ma nadzieję na występ w finale sezonu. Gdyby Russell wskoczył z powrotem w barwy ekipy z Grove, jej szef przyznaje, że jazda FW43 może być frustrująca. Roberts cieszy się również, że jego kierowca dostał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w najlepszym bolidzie.

- Myślę, że można śmiało powiedzieć, iż postąpiliśmy słusznie. Ze sportowego punktu widzenia, była to dla niego wspaniała szansa. Wróci do nas silniejszy, chociaż pewnie będzie trochę sfrustrowany, gdy wsiądzie do samochodu. Może nam to jednak pomóc.

- Nadal jest kierowcą Williamsa, więc wróci, pomoże nam i to jest pozytywna strona.

Sam Russell, spytany czy spodziewa się poczuć frustrację, gdyby musiał w najbliższy weekend wrócić do FW43, obiecał, iż da z siebie wszystko.

- Cieszę się i doceniam sytuację, w jakiej się znalazłem. Jestem wdzięczny Williamsowi, ponieważ nie musieli się na to zgadzać. Wciąż próbujemy walczyć o dziewiąte miejsce wśród konstruktorów i będę bardzo dumny, pomagając w progresie zespołu. Gdyby po moim powrocie udało się zdobyć punkt, byłoby to coś wielkiego - zakończył George Russell.