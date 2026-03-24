Były kierowca Formuły 1 zwrócił uwagę na wewnątrzzespołową walkę, która toczy się w Mercedesie po tym, jak Kimi Antonelli odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Grand Prix Chin.

Dotychczas Russell wygrał otwierające sezon Grand Prix Australii oraz sprint w Chinach, a Antonelli ma na koncie zwycięstwo w niedzielnym wyścigu na Shanghai International Circuit.

Podczas gdy Russell pogratulował swojemu koledze, Coulthard uważa, że to jedynie gra pozorów i 28-latek będzie starał się uzyskać nad Włochem jak największą przewagę w Suzuce.

- To koniec, bo George wie, że Kimi stanowi realne zagrożenie dla jego tytułu – powiedział Coulthard w odcinku podcastu Up To Speed, zapytany, jak długo dwaj kierowcy Mercedesa mogą pozostać przyjaciółmi.

- Możliwe, że osiągnęli punkt, jak w zeszłym roku McLaren, który dostarczył swoim kierowcom samochód pozwalający im obu walczyć o mistrzostwo świata. Choć o mało co nie przegrali z Maxem o kilka punktów.

- Ale to może być ostatni raz w nowej erze Formuły 1, kiedy Mercedes daje im taką przewagę nad rywalami i nie ma co ukrywać, że George będzie starał się uzyskać nad Kimim jak największą przewagę na Suzuce i w kolejnych Grand Prix.

- W tym przypadku określenie „partnerzy zespołowi” to mylące określenie. Oni nie są już kumplami. Jeśli dogadują się z nim poza torem, to wspaniale, ale sukces jednego, to porażka drugiego.

Grand Prix Japonii odbędzie się w dniach 27-29 marca na torze Suzuka, po czym nastąpi pięciotygodniowa przerwa po odwołaniu Grand Prix Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej.

Następny wyścig, Grand Prix Miami, odbędzie się w dniach 1-3 maja.