George Russell wyrasta na głównego kandydata do tytułu mistrza świata F1 2026, ale David Coulthard uważa, że Brytyjczyk powinien uważać na swojego młodszego zespołowego kolegę.
Były kierowca Formuły 1 zwrócił uwagę na wewnątrzzespołową walkę, która toczy się w Mercedesie po tym, jak Kimi Antonelli odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Grand Prix Chin.
Dotychczas Russell wygrał otwierające sezon Grand Prix Australii oraz sprint w Chinach, a Antonelli ma na koncie zwycięstwo w niedzielnym wyścigu na Shanghai International Circuit.
Podczas gdy Russell pogratulował swojemu koledze, Coulthard uważa, że to jedynie gra pozorów i 28-latek będzie starał się uzyskać nad Włochem jak największą przewagę w Suzuce.
- To koniec, bo George wie, że Kimi stanowi realne zagrożenie dla jego tytułu – powiedział Coulthard w odcinku podcastu Up To Speed, zapytany, jak długo dwaj kierowcy Mercedesa mogą pozostać przyjaciółmi.
- Możliwe, że osiągnęli punkt, jak w zeszłym roku McLaren, który dostarczył swoim kierowcom samochód pozwalający im obu walczyć o mistrzostwo świata. Choć o mało co nie przegrali z Maxem o kilka punktów.
- Ale to może być ostatni raz w nowej erze Formuły 1, kiedy Mercedes daje im taką przewagę nad rywalami i nie ma co ukrywać, że George będzie starał się uzyskać nad Kimim jak największą przewagę na Suzuce i w kolejnych Grand Prix.
- W tym przypadku określenie „partnerzy zespołowi” to mylące określenie. Oni nie są już kumplami. Jeśli dogadują się z nim poza torem, to wspaniale, ale sukces jednego, to porażka drugiego.
Grand Prix Japonii odbędzie się w dniach 27-29 marca na torze Suzuka, po czym nastąpi pięciotygodniowa przerwa po odwołaniu Grand Prix Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej.
Następny wyścig, Grand Prix Miami, odbędzie się w dniach 1-3 maja.
