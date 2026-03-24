Formuła 1 GP Japonii

Russell musi uważać

George Russell wyrasta na głównego kandydata do tytułu mistrza świata F1 2026, ale David Coulthard uważa, że Brytyjczyk powinien uważać na swojego młodszego zespołowego kolegę.

Piotr Furman Lydia Mee
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Autor zdjęcia: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Były kierowca Formuły 1 zwrócił uwagę na wewnątrzzespołową walkę, która toczy się w Mercedesie po tym, jak Kimi Antonelli odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Grand Prix Chin.

Dotychczas Russell wygrał otwierające sezon Grand Prix Australii oraz sprint w Chinach, a Antonelli ma na koncie zwycięstwo w niedzielnym wyścigu na Shanghai International Circuit.

Podczas gdy Russell pogratulował swojemu koledze, Coulthard uważa, że to jedynie gra pozorów i 28-latek będzie starał się uzyskać nad Włochem jak największą przewagę w Suzuce.

- To koniec, bo George wie, że Kimi stanowi realne zagrożenie dla jego tytułu – powiedział Coulthard w odcinku podcastu Up To Speed, zapytany, jak długo dwaj kierowcy Mercedesa mogą pozostać przyjaciółmi.

- Możliwe, że osiągnęli punkt, jak w zeszłym roku McLaren, który dostarczył swoim kierowcom samochód pozwalający im obu walczyć o mistrzostwo świata. Choć o mało co nie przegrali z Maxem o kilka punktów.

- Ale to może być ostatni raz w nowej erze Formuły 1, kiedy Mercedes daje im taką przewagę nad rywalami i nie ma co ukrywać, że George będzie starał się uzyskać nad Kimim jak największą przewagę na Suzuce i w kolejnych Grand Prix.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Autor zdjęcia: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

- W tym przypadku określenie „partnerzy zespołowi” to mylące określenie. Oni nie są już kumplami. Jeśli dogadują się z nim poza torem, to wspaniale, ale sukces jednego, to porażka drugiego.

Grand Prix Japonii odbędzie się w dniach 27-29 marca na torze Suzuka, po czym nastąpi pięciotygodniowa przerwa po odwołaniu Grand Prix Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej.

Następny wyścig, Grand Prix Miami, odbędzie się w dniach 1-3 maja.

Piotr Furman

